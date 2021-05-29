السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيت ميدلتون تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

كيت ميدلتون تتلقى
كيت ميدلتون تتلقى لقاح كورونا

كشفت كيت ميدلتون، اليوم السبت، أنها تلقت جرعتها الأولى من لقاح كورونا، ولم تذكر دوقة كامبريدج أي لقاح تلقته، لكنها ذكرت أنه حدث أمس الجمعة في متحف العلوم بلندن.

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "أنا ممتنة للغاية لكل من لعب دورًا في الطرح.. شكرا لكم على كل ما تفعلوه"، حيث ظهرت في الصورة دوقة في قميص غير رسمي وبنطلون جينز وهي تحصل على الجرعة.

كان دوق ودوقة كامبريدج من المدافعين عن لقاح كورونا، وحثا الآخرين على الحصول على اللقاح أيضًا في فيديو في وقت سابق من هذا العام، حيث تحدث الثنائي مع النساء في الفئة الضعيفة حول أهمية التطعيم.

وقال الأمير ويليام في ذلك الوقت: "أنا وكاثرين لسنا خبراء طبيين بأي وسيلة، ولكن إذا كان هناك أي عزاء، فيمكننا  دعم اللقاحات بكل إخلاص، إنه حقًا مهم".

وتعد بذلك أحدث أعضاء العائلة المالكة في المملكة المتحدة الذين يتم تلقيحهم ضد Covid-19، كما تم تطعيم الملكة إليزابيث والأمير تشارلز، وقامت دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة بتلقيح ما يقرب من 37 مليون شخص، ووسعت مؤخرًا حملتها للتلقيح لتشمل الأشخاص في الثلاثينيات من العمر.

كيت ميدلتون الاميرة ديانا الأمير ويليام لقاح كورونا بنطلون جينز الملكة إليزابيث

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