دينا الشربيني تصل بيروت لتصوير مسلسلها الجديد «الزيارة»

وصلت الفنانة دينا الشربيني، العاصمة اللبنانية بيروت، لتصوير مسلسلها الدرامي الجديد الذي يحمل عنوان "الزيارة" وهو من أعمال "شاهد الأصلية"، الذي يجمعها بتقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين.

صناع مسلسل الزيارة

فكرة العمل مبنية على مقابلات مع أشخاص حقيقيين عاشوا تجربة الرعب على امتداد ثلاثين عاماً، وكتبت أحداثها في 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، ومن إنتاج شركة "6Hats Entertainment" (طارق خوسيه غطاس) وإخراج أدولفو مارتينيز، ويعمل على تنفيذه فريق عالمي محترف، شارك في صناعة مسلسلات عالمية. وسيعرض المسلسل قريباً على "شاهد VIP".

أحداث مسلسل الزيارة

ترصد الأحداث حكاية إنصاف التي تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981، في زيارة غير متوقعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشر المسيطر عليهم. ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتكتشف إنصاف لاحقاً أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها.

من جهة أخرى، يعرض للفنانة دينا الشربيني خلال الفترة الحالية فيلم “ثانية واحدة” الذي تخوض بطولته بمشاركة الفنان مصطفى خاطر، وحقق إيرادات عالية بشباك التذاكر.

وتنتظر دينا الشربيني عرض فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” وتخوض بطولته بجانب النجم الكبير كريم عبدالعزيز، حيث قررت الجهة المنتجة للفيلم تأجيل طرح الفيلم بدور العرض بعد أن وضعت موعدا مبدئيا بطرحه الشهر القادم ليسبق عيد الأضحى، ويستمر خلال الموسم نفسه ليحقق أعلى الإيرادات وذلك بعد تعثر أفلام عيد الفطر في السينما.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز تدور قصته حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمر فى زوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.

ويشارك في بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" كل من ماجد الكدواني، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض"و للمنتجين لؤي ووائل عبدالله.