السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لرفع الإشغالات بشوارع مركز مغاغة

حملات لرفع الأشغالات
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة

نظَّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، حملات لرفع الإشغالات وتنظيم تواجد البائعين بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة ونقلها للظهير الصحراوي بشوارع المدينة.

وقال المهندس محمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الوحدة المحلية نظَّمت حملة لرفع الإشغالات من سوق الخضرة برئاسة النقيب محمد جمال رئيس وحدة المرافق بالمركز، وضمت محمد رياض مدير الإشغالات بالمدينة ومحمد عيد بيومي مساعد رئيس المركز وبمشاركة رئيس حي شرق المدينة، ورفعت الحملة إشغالات من محيط وتقاطعات منطقة الخضرة بمغاغة وتنظيم وجود البائعين وتحقيق سيولة مرورية بمحيط السوق.

وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية تنظم حملات يومية لرفع التراكمات والمخلفات والقمامة بالمقلب الوسيط ونقلها للظهير الصحراوي الغربي أو ما اتفق على نقله لمصنع التدوير بمركز العدوة، حيث تم إخلاء المقلب الوسيط وتم التخلص من ٩٥% منه والتعامل بيئيًا مع نتاج حرق تلك المخلفات، مشيرًا إلى استمرار حملات التظافة اليومية بشوارع وأحياء المدينة بفترتي عمل صباحية ومسائية.

وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات بشوارع المدينة لتيسير حركة سير المواطنين والحركة المرورية للسيارات ومنعًا للزحام والاختناق المروري ولعدم وقوع حوادث بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة لخلق بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضار للمدينة وشوارعها.

وأكد رئيس المركز على أن هناك متابعة لأعمال النظافة اليومية بالمدينة والقرى في أحياء المدينة الأربعة، كما يتايع مع الوحدات المحلية القروية النظافة في القرى ويتم دعم منظومة النظافة العامة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة

حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
حملات لرفع الأشغالات بشوارع مغاغة
محافظة المنيا حملات رفع الأشغالات مركز مغاغة المهندس محمد السيد ليلة حملات

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