ارتفعت مؤشرات البحث على “جوجل” عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، ونستعرض لكم خلال التقرير جميع المعلومات عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وتقوم الدولة المصرية بتقديم الدعم للمواطنين المصريين محدودي الدخل، والأسر الأكثر فقرا، الذين يستحقون الدعم، وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، برنامج تكافل وكرامة، والذي حدد دعم عدد من الفئات وهي الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب، وفقا لعدد من الشروط يجب أن تنطبق للاستفادة من برنامج معاش تكافل وكرامة.

والفئات التي حددها برنامج تكافل وكرامة المسنين البالغين من العمر ٦٥ عاما، وأصحاب العجز والمرض المزمن، الذي يحول بينه وبين العمل، والذي ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

تعرف على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

لديكم خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، كما هو موضح بالتالى:

- يجب على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني التابع إلى وزارة التضامن الاجتماعى، وهو (من هنا).

- ثم يقوم المواطن الذي يهدف إلى الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، بكتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة، بعد ذلك الضغط على استعلام.

شروط وأحكام برنامج تكافل وكرامة

- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

- عدم وجود أى من موانع الصرف الآتية، ملكية أرض زراعية، إيجار أرض زراعية، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة)

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجاره (ثلاثه أو أكثر)

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (باشتراك تأمينى).

ـ امتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع)

ـ الحصول على معاش قطاع خاص، عام، حكومى، جيش، شرطة عن ذاته.

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج)

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.