السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تعرف على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

نيفين القباج
نيفين القباج

ارتفعت مؤشرات البحث على “جوجل” عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، ونستعرض لكم خلال التقرير جميع المعلومات عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وتقوم الدولة المصرية بتقديم الدعم للمواطنين المصريين محدودي الدخل، والأسر الأكثر فقرا، الذين يستحقون الدعم، وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، برنامج تكافل وكرامة، والذي حدد دعم عدد من الفئات وهي الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب، وفقا لعدد من الشروط يجب أن تنطبق للاستفادة من برنامج معاش تكافل وكرامة. 

والفئات التي حددها برنامج تكافل وكرامة المسنين البالغين من العمر ٦٥ عاما، وأصحاب العجز والمرض المزمن، الذي يحول بينه وبين العمل، والذي ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي. 

تعرف على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

لديكم خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، كما هو موضح بالتالى: 

- يجب على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني التابع إلى وزارة التضامن الاجتماعى، وهو (من هنا).

- ثم يقوم المواطن الذي يهدف إلى الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، بكتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة، بعد ذلك الضغط على استعلام. 

شروط وأحكام برنامج تكافل وكرامة 

- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

- عدم وجود أى من موانع الصرف الآتية، ملكية أرض زراعية، إيجار أرض زراعية، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة)

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجاره (ثلاثه أو أكثر)

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (باشتراك تأمينى).

ـ امتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع)

ـ الحصول على معاش قطاع خاص، عام، حكومى،  جيش، شرطة عن ذاته.

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج)

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

تكافل وكرامة محدودي الدخل وزارة التضامن الاجتماعي المسنين معاش تكافل وكرامة

الأكثر قراءة

مزيج من الهندية والبريطانية.. رصد سلالة جديدة لكورونا

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

«رسالة على الهاتف».. مرتضى منصور يهاجم رئيس الزمالك لتهنئة الأهلى

محمد سمير.. إضافة قانونية قوية لمجلس إدارة «المتحدة للخدمات الإعلامية»

السيسى يوجه بتكامل استراتيجية تحلية المياه

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

القطعان التى تقودها مواقع التواصل

ماجد حبته

ليبيا.. استعراض الكرامة

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«قصف تل أبيب».. المقاومة الفلسطينية تهدد الاحتلال حال استهداف قيادتها

وزيرا الدفاع الأمريكى والإسرائيلى يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار فى فلسطين

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب