تعرف على جدول وموعد صرف معاشات شهر يونيو 2021

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2021، من الأمور التي حظيت باهتمام كبير من جانب المواطنين خلال هذه الساعة حيث ترغب شريحة كبيرة من المواطنين الذين يحصلون على المعاش الشهري من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في معرفة الموعد والجدول الذي حددته الهيئة لصرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو المقبل.

"الدستور" تقدم ضمن خدماتها اليومية على مدار الـ24 ساعة موعد معاشات شهر يونيو والجدول الخاص به.

معاشات شهر يونيو 2021

تجرى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استعداداتها في صرف معاشات شهر يونيو 2021، حيث حددت حدول للصرف، بعد انتشار جائحة كورونا، منعا للتكدس والازدحام لمواجهة الفيروس، مناشدة كافة المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كاملة.

موعد صرف معاشات شهر يونيو2021

وخصصت هيئة التأمينات، يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 يونيو لصرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه من المستحقين للمعاش.

بينما يتم يصرف أصحاب الشريحة الثانية، للمستحقين للمعاشات الأقل من 2000 جنيه خلال يومي الخميس والأحد 3 و6 يونيو 2021.

وأما الشريحة الثالثة، التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه، سيتم الصرف لها خلال يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 يونيو.

بيما خصصت هيئة التأمينات الاجتماعية، يومي الأربعاء والخميس 9 و10 يونيو لمن تخلف عن مواعيد الصرف خلال الأيام السابقة.



تفاصيل وموعد صرف معاشات شهر يونيو 2021.. قيمة وأعداد المستحقين للمعاشات شهريًا

بحسب الإحصائيات الرسمية، فإن عدد الأفراد المستحقين للمعاشات، يقدر بـ 10 مليون ونصف مواطن مستفيد من المعاشات الشهرية التي تصرفها الدولة للذين بلغوا سن التقاعد من كافة المجالات، لتخفيف الأعباء عنهم ومساعدتهم في للعيش في حياة كريمة.

ووفقا لما أكدته هيئة التأمينات الاجتماعي، فأن قيمة المعاشت التي تصرف للأفراد المستحقين لها بلغت تكلفتها شهريا 18 مليار جنيه يتم صرفها من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة عبر كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

موعد زيادة الزيادة السنوية

وبعد معرفة وموعد صرف معاشات شهر يونيو 2021 ، كشفت الهيئة عن موعد الزيادة السنوية المقررة لأصحاب المعاشات والتي سيتم صرفها بداية من شهر يوليو المقبل لهذا العام بجميع محافظات جمهورية مصر العربية كما هو متبع في كام عام.

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