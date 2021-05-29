السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

كورونا يجتاح «بيراميدز».. ويؤجل لقاء الإسماعيلى

جريدة الدستور

تفاقمت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بين صفوف بيراميدز، وذلك عقب عودة الفريق من رحلته في نيجيريا.
وبعد ظهور نتيجة المسحة الأخيرة التي أجراها النادي، الجمعة، للكشف المبكر عن فيروس كورونا، خاصة بعد ظهور أكثر من نتيجة إيجابية بين صفوف البعثة التي تواجدت في نيجيريا، تبين ارتفاع عدد المصابين إلى 13 مصابا بين أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين.


أعلن نادي بيراميدز، عن اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس "كورونا"، بصفوف الفريق، عقب عودته من نيجيريا، بعد مواجهة إنيمبا، في إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال بيراميدز، في بيان رسمي: "بعد الشكوى التي تقدمت بها بعثة بيراميدز، بمجرد وصولها نيجيريا، لمواجهة إنيمبا النيجيري، في كأس الكونفيدرالية، وتأكيدها على المعاناة الشديدة من الأوضاع الأمنية والصحية وساء حالة فندق الإقامة في مدينة أبا النيجيرية، ضربت موجة شديدة من فيروس "كورونا"، عدد كبير من أفراد النادي في الساعات الماضية.

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 تلقى ناديا الإسماعيلي وبيراميدز خطابًا رسميًا من لجنة المسابقات يفيد بتأجيل مواجهة الفريقين، والتي كان مقررًا لها غدًا الأحد على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويأتي ذلك بسبب تفشي ڤيروس كورونا داخل نادي بيراميدز عقب عودته من رحلة نيچيريا، والتي واجه خلالها فريق أنيمبا النيچيري ضمن منافسات ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.
 

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بيراميدز كورونا نيجيريا فريق أنيمبا النيچيري فيروس كورونا

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