السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الجيل الديمقراطي» يطلق مبادرة «شكوتك مسموعة» بالإسكندرية

مقر حزب الجيل
مقر حزب الجيل

اجتمعت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، اليوم، اجتماعها الأسبوعي الدوري بحضور عمر عوض الأمين العام لمحافظة الإسكندرية وحسن سلام الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم ومصطفى غانم الأمين العام المساعد لشؤون العضوية وهدى الساعاتى الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام وأبو العلا محمد أمين قطاع  شرق الإسكندرية وقيادات وأمناء ورؤساء اللجان المختلفة.


وقال عمر عوض أمين جيل الإسكندرية، إن الاجتماع لمناقشة جاهزية أمانة الإسكندرية لانتخابات المحليات المقبلة فى حال إقامتها فى أى وقت عن طريق العمل على أرض الواقع من خلال التعامل مع كل المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطن السكندري أثناء مباشرة حياتهم اليومية والتدخل لها بالتواصل مع كل المسؤولين المختصين لذلك سيتم إطلاق مبادرة خدمية برعاية الحزب تحت مسمى "شكوتك مسموعة" لتلقى كافة المشاكل على رقم واتس خاص بالإضافة للصفحة الرسمية للحزب.

وأضاف «عوض» أن الاجتماع ناقش عدد من الشكاوى التى تم عرضها منها كثرة الحوادث على طريق محور المحمودية مع المطالبة بعمل إشارات مرورية في الأماكن التى بها مناطق سكنية بالإضافة للمطالبة بإنشاء نقطة شرطة بمنطقة الحضرة الجديدة وعدد من الشكاوى الأخرى.

حوادث محافظة التدخل الإسكندرية عرض لجان طالب نقطة رؤساء

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