محافظ مطروح يشيد بجهود التعاون مع برنامج الغذاء العالمي

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه اليوم، منجستاب هايلى مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة مع انتهاء فترة توليه للمكتب بالقاهرة وانتقاله مديراً للمكتب الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى بدولة جنوب أفريقيا.

وأشاد محافظ مطروح بجهود التعاون المثمر والبناء مع برنامج الغذاء العالمى فى إقامة عدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالى مطروح خلال فترة تولى منسجتاب هايلى، متمنيا له مزيد من التوفيق مع تأكيد التواصل الدائم.

وعبر مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الأغذية العالمى عن بالغ سعادته لتواجده بمصر خلال الفترة الماضية موجها الشكر لمحافظ مطروح على حفاوة الترحيب وما تم من مشروعات، مؤكداً استمرار التعاون مع مدير المكتب الإقليمى الجديد وتعريفه بطبيعة المحافظة واستكمال وتنفيذ مسيرة الأعمال والمشروعات المخطط لها والجديدة حرصاً على تحقيق الرضا للمواطنين والمجتمع المحلى بالمحافظة.