«فوربس»: 1.4 مليار دولار أرباح نجوم وصانعي «فريندز»

طرحت عودة إذاعة مسلسل "فريندز" الشهير مرة أخرى على منصة شبكة "إتش بي أو ماكس" الأمريكية، تساؤلات عن العائدات المالية التي يحصل عليها نجومه الست، وهو ما كشفت عنه مجلة "فوربس" نقلاً عن مصادر مقربة من العمل الفني.

رغم أن كل نجم من نجوم "فريندز" حصل على 5 ملايين دولار نظير الظهور في حلقة واحدة تحت اسم "Friends Reunion"، إلا أنه يبدو رقما صغيرًا إذا ما قورن بالعائدات التي حصل عليها أبطال العمل على مدار 10 سنوات قدموا فيها المسلسل الشهير حتى العام 2004، إذ حصلوا على ما يربو على 1.4 مليار دولار، بحسب "فوربس".

وحصل النجوم الرئيسيون للمسلسل مونيكا، وفيبي، وراشيل، وتشاندلر، وجوي، وروس على نحو 816 مليون دولار من الأرباح قبل الضرائب، أو ما يقرب من 136 مليون دولار لكل منهم.

وارتفعت النجوم الستة من 22500 دولار لكل حلقة في الموسم الأول إلى مليون دولار في العامين الأخيرين من العرض أي 2003 و2004.

أما الفريق المعاون ديفيد كرين ومارتا كوفمان، والمنتج التنفيذي المشارك، كيفن برايت، فمن المقدر أنهم حصلوا على أرباح لا تقل عن 550 مليون دولار.

ومن المقرر أن تتضمن حلقة لم الشمل جميع أعضاء فريق التمثيل الستة “جينيفر أنيستون، وكورتيني كوكس، وليزا كودرو، وماثيو بيري، وديفيد شويمر ومات ليبلانك”، بالإضافة إلى كوفمان، 63 عامًا، والمخرج ديفيد كرين.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها طاقم الممثلين معًا مرة أخرى على الشاشة منذ اختتام العرض.

وسيشاركهم في الحلقة الخاصة نجوم آخرون بينهم ماجي ويلر، وجيمس مايكل تايلر، وريز ويذرسبون، وتوم سيليك، وإليوت جولد، وكريستينا بيكلز، وليدي جاجا.

وأصبح العرض، الذي تألف من 236 حلقة بين عرضه الأول عام 1994 والنهاية عام 2004، أحد أكثر المسلسلات الكوميدية شهرة على الإطلاق.

فقد رشح مسلسل الأصدقاء ​​لـ62 جائزة Primetime Emmy Awards وحصل على ٤، و10 ترشيحات جوائز جولدن جلوب حصل على واحدة منها، و14 ترشيحا لجائزة نقابة ممثلي الشاشة حصل على اثنين منهم، و11 ترشيحا لجائزة اختيار الجمهور فاز بها جميعا.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن العديد من التفاصيل حول العرض الخاص، إلا أن طاقم العمل تحدث عنها عدة مرات منذ اندلاع الأخبار.

فيما أكد حساب المسلسل الرسمي عبر تطبيق انستجرام أن لقاء لم الشمل تم تصويره في 10 أبريل، قائلا: "هذا خاتمة! هل يمكن أن نكون متحمسين بعد الآن!؟ الأصدقاء: The Reunion قادم إلى hbomax".

وبعد شهر واحد، أصدرت HBO Max أول إعلان تشويقي للعرض الخاص القادم، مؤكدة أنها ستصل إلى منصة البث في 27 مايو.

وتمكنت شبكة HBO Max من الحصول على حقوق ملكية كل أجزاء مسلسل "الأصدقاء"، مقابل 425 مليون دولار أمريكي.