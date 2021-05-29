السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«فوربس»: 1.4 مليار دولار أرباح نجوم وصانعي «فريندز»

فريندز
فريندز

طرحت عودة إذاعة مسلسل "فريندز" الشهير مرة أخرى على منصة شبكة "إتش بي أو ماكس" الأمريكية، تساؤلات عن العائدات المالية التي يحصل عليها نجومه الست، وهو ما كشفت عنه مجلة "فوربس" نقلاً عن مصادر مقربة من العمل الفني.

رغم أن كل نجم من نجوم "فريندز" حصل على 5 ملايين دولار نظير الظهور في حلقة واحدة تحت اسم "Friends Reunion"، إلا أنه يبدو رقما صغيرًا إذا ما قورن بالعائدات التي حصل عليها أبطال العمل على مدار 10 سنوات قدموا فيها المسلسل الشهير حتى العام 2004، إذ حصلوا على ما يربو على 1.4 مليار دولار، بحسب "فوربس".

وحصل النجوم الرئيسيون للمسلسل مونيكا، وفيبي، وراشيل، وتشاندلر، وجوي، وروس على نحو 816 مليون دولار من الأرباح قبل الضرائب، أو ما يقرب من 136 مليون دولار لكل منهم.

وارتفعت النجوم الستة من 22500 دولار لكل حلقة في الموسم الأول إلى مليون دولار في العامين الأخيرين من العرض أي 2003 و2004.

أما الفريق المعاون ديفيد كرين ومارتا كوفمان، والمنتج التنفيذي المشارك، كيفن برايت، فمن المقدر أنهم حصلوا على أرباح لا تقل عن 550 مليون دولار.
ومن المقرر أن تتضمن حلقة لم الشمل جميع أعضاء فريق التمثيل الستة “جينيفر أنيستون، وكورتيني كوكس، وليزا كودرو، وماثيو بيري، وديفيد شويمر ومات ليبلانك”، بالإضافة إلى كوفمان، 63 عامًا، والمخرج ديفيد كرين.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها طاقم الممثلين معًا مرة أخرى على الشاشة منذ اختتام العرض.

وسيشاركهم في الحلقة الخاصة نجوم آخرون بينهم ماجي ويلر، وجيمس مايكل تايلر، وريز ويذرسبون، وتوم سيليك، وإليوت جولد، وكريستينا بيكلز، وليدي جاجا.

وأصبح العرض، الذي تألف من 236 حلقة بين عرضه الأول عام 1994 والنهاية عام 2004، أحد أكثر المسلسلات الكوميدية شهرة على الإطلاق.

فقد رشح مسلسل الأصدقاء ​​لـ62 جائزة Primetime Emmy Awards وحصل على ٤، و10 ترشيحات جوائز جولدن جلوب حصل على واحدة منها، و14 ترشيحا لجائزة نقابة ممثلي الشاشة حصل على اثنين منهم، و11 ترشيحا لجائزة اختيار الجمهور فاز بها جميعا.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن العديد من التفاصيل حول العرض الخاص، إلا أن طاقم العمل تحدث عنها عدة مرات منذ اندلاع الأخبار.

فيما أكد حساب المسلسل الرسمي عبر تطبيق انستجرام أن لقاء لم الشمل تم تصويره في 10 أبريل، قائلا: "هذا خاتمة! هل يمكن أن نكون متحمسين بعد الآن!؟ الأصدقاء: The Reunion قادم إلى hbomax".

وبعد شهر واحد، أصدرت HBO Max أول إعلان تشويقي للعرض الخاص القادم، مؤكدة أنها ستصل إلى منصة البث في 27 مايو.

وتمكنت شبكة HBO Max من الحصول على حقوق ملكية كل أجزاء مسلسل "الأصدقاء"، مقابل 425 مليون دولار أمريكي.

فوربس فريندز مسلسل فريندز Friends Reunion

الأكثر قراءة

عيش بكرامة.. «حياة كريمة» تُنقذ المطلقات فى القرى: «الدولة حمتنا من التنمر»

السيسى يوجه بتكامل استراتيجية تحلية المياه

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

94 جمجمة على الأرض.. قرار جديد في أزمة رفات الطريق الحر بالقليوبية

التفاصيل الكاملة لاتهام 8 موظفين باختلاس أموال شركة مياه غازية شهيرة

السيسى يستعرض مشروعات التنمية السياحية ويوجه بالاستغلال الأمثل للأراضى والسواحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرا الدفاع الأمريكى والإسرائيلى يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار فى فلسطين

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى