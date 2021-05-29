مصرع طالب في حادث تصادم بالدقهلية

لقي طالب مصرعه في حادث تصادم بين جرار بمقطورتين ودراجة نارية ما بين قريتي منشأة النصر- أم السعود في محافظة الدقهلية.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى على الطريق الفرعي ما بين قريتي منشأة النصر- أم السعود.

وبانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من جرار زراعي بمقطورتين دون لوحات معدنية قيادة إسلام.ن.م. (24 سنة- سائق) مقيم قرية برمبال الجديدة دائرة مركز منية النصر باتجاه أم السعود، ودراجة نارية دون لوحات معدنية قيادة عزت.ع..ع. (15 سنة-طالب)، مقيم قرية كفر يوسف، وأن سبب الحادث اختلال مقود القيادة بيد قائد الدراجة النارية حال تخطيه الجرار الزراعي مما أدى إلى اصطدامه بمقطورة الجرار الثانية، وأسفر ذلك عن مصرع قائد الدراجة النارية وتم نقل جثمانه الى مستشفى شربين العام.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8638 جنح مركز شربين، وجار العرض على النيابة العامة.