السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسن الرداد يشارك جمهوره بصورة تجمع والدته والنجم الراحل سمير غانم

الفنان حسن الرداد
الفنان حسن الرداد

ما زالت أسرة الفنان الراحل سمير غانم تعيش في حالة حداد وحزن شديد لفقيدهم منذ 10 أيام، عن عمر يناهز 85 عاما، مما تسبب في حالة حزن كبيرة داخل وخارج الوسط الفني متأثرين برحيل أحد رواد الفن المصري سمير غانم.

 

وشارك الفنان حسن الرداد صورة جديدة تجمع والدته الراحلة ووالد زوجته إيمي الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو الجاري، معبرًا عن حزنه الشديد لافتقادهم وحبه وتعلقه بهم، وانهالت التعليقات على الصورة مطالبة بالرحمة والمغفرة للراحلان، وبالصبر والسلوان لأسرتهم.

 

 

تفاصيل حالة أسرة سمير غانم الصحية

وكان الفنان سمير غانم وافته المنية يوم الخميس الماضي الموافق 20 مايو إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية، وشيعت جنازته الجمعة الماضية من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم، وما زالت حتى الآن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز حالتها الصحية حرجة وتحت الملاحظة الطبية داخل المستشفي لتقلي العلاج بسبب الحالة الصحية بإصابتها فيروس كورونا والتي تعافت منه ولكنها تعاني من الأثار الجانبية.

 

مسيرة سمير غانم الفنية

 سمير يوسف غانم (15 يناير 1937 - 20 مايو 2021)، هو ممثل كوميدي مصري. تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى كلا من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة) و(روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة. انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية (المتزوجون)، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية (أهلاً يا دكتور). وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي (سمورة) و(فطوطة)، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون. يعتبر واحدا من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.

سمير غانم حسن الرداد النجم الراحل سمير غانم صورة جديدة حداد

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