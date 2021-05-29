مصرع مسن وإصابة 2 في تصادم سيارتين بالدقهلية

لقي مسن مصرعه وأصيب آخرين في تصادم سيارتين نقل «جامبو» وملاكي، نتيجة قيام قائد السيارة الأولى بالسير عكس الاتجاه؛ مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الثانية بالمواجهة على طريق (كفر الشيخ - دمياط) أمام منطقة الكسارة بجمصة بالدقهلية.



وتلقي اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي (كفر الشيخ - دمياط) أمام منطقة كوبرى الكسارة دائرة القسم، وبانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم (ب ق ص 8619 جامبو) قيادة المدعو سعدان على محمد هلال 35 سنة، سائق، ومقيم دائرة مركز المحمودية - البحيرة باتجاه كفر الشيخ والسيارة رقم (دل ف 9651 ملاکی سوزوکی فان) قيادة المدعو مدحت سعد عبد المطی 60 سنة، بالمعاش، ومقيم بندر بلقاس باتجاه دمياط، وتبين أن سبب الحادث قيام قائد السيارة الأولى بالسير عكس الاتجاه مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الثانية بالمواجهة، ونجم عن ذلك وفاة مستقل السيارة الثانية المدعو عبدالمطلب الشربینی عبدالمطلب 65 بالمعاش، ومقيم بندر بلقاس وإصابة كلا من قائد السيارة الثانية بكدمات بالرأس والوجه ونجل المتوفي محمد عبدالمطلب الشربینی 34 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان، بكدمات بالرأس والوجه وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وتم نقل جثمان المتوفى والمصابان إلى مستشفى جمصة المركزي، وتحويلهما إلى مستشفى بلقاس المرکزي.

وبسؤال قائدي السيارتين والمصاب أيدوا مضمون الفحص، كما تم التحفظ على السيارتين وقائد السيارة الأولى تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/835 جنح قسم جمصة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.