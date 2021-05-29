السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لجنة من المتخصصين والنقاد وخبراء «يونيسيف» لبدء اختيار المسلسلات

وزارة التضامن
وزارة التضامن

بدأت اللجنة الفنية التى شكلتها وزارة التضامن فى اختيار أسماء المرحلة الأولى من مسلسلات رمضان الفائزة بجائزة التنوير والوعي.، مؤكدة أنه تم  تشكيل لجنة من المتخصصين والنقاد وخبراء منظمة الأمم المتحدة للأطفال "يونيسيف" لبدء اختيار المسلسلات.

وشكلت اللجنة بكلا من السينارست عاطف بشاى، والمخرج محمد فاضل، وسناء هاشم، أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والنقاد الكبار ماجدة موريس ومجدى الطيب والكاتبة الصحفية فاطمة شعراوي، كما ضمت اللجنة أعضاء من منظمة يونيسيف صلاح حنفي وألفة طنطاوى.

واتفقت لجنة التقييم على المعايير التى سيتم الاحتكام اليها في اختيار الأعمال الفائزة، كما اتفق أعضاء اللجنة على تخصيص 3 جوائز :-

الجائزة الأولى لأفضل مسلسل نجح في تناول قضايا الأسرة المصرية برسائل صحيحة بعيدة عن التلقين، وبلغة راقية وقالب فني ويشترط في هذا العمل مخاطبة الشريحة الأكبر من المجتمع المصري بما يعزز الدور التربوي الايجابي للأسرة والمدرسة والمجتمع.

الجائزة الثانية ستمنح لأفضل مسلسل نجح في تناول مشكلات الفكر والسلوك الاجتماعي المتعصب وتأثيره المدمر للمجتمع، وقدمها في إطار درامي واقعي يعزز من قيم المواطنة واحترام التنوع، في حين ستمنح.

الجائزة الثالثة لأفضل مسلسل ركز على التحديات التى يواجهها ذوي الإعاقة، بطريقة درامية مشوقة وجذابة لدعم دمجهم في المجتمع.
 

وتتبنى وزارة التضامن قضايا الوعي المجتمعي من خلال برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية ، الذى يركز على 12 قضية تهم المجتمع منها التربية الأسرية الإيجابية، المواطنة، دمج ذوي الإعاقة، النظافة الشخصية، التغذية السليمة، الوقاية من المخدرات، مناهضة ختان الإناث، وزواج الأطفال وغيرها، حيث يعمل البرنامج على توعية الأسر  من خلال عدة استراتيجيات كالاتصال الجماهيري المباشر وخدمات الحماية الاجتماعية والتواصل الاجتماعى.

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