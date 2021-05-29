السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 4 أطنان علف حيوانى وملح طعام غير صالحين فى حملات بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

شنّت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرتي السنطة وزفتي، محافظة الغربية، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.
وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع خلط وتعبئة أعلاف بدائرة مركز السنطة، وتم ضبط طن منشط نمو حيواني منتهى الصلاحية حسب تاريخ الإنتاج والانتهاء المدون عليه، كما نجحت الحملة أيضًا في ضبط مطحن ومصنع لتعبئة ملح بناحية زفتى، وتم التحفظ على ثلاث أطنان ومائة وخمسون كيلو جرام، ملح مقلد ومطبع عليه علامات تجارية لملح بونو وملح الخير بقصد الغش التجاري، تم تحريز المضبوطات وجار العرض على النيابة العامه لاتخاذ اللازم تجاه المضبوطات وأصحابها.

وحررت الحملة 8 محاضر إثبات حالة مخالفات مختلفة عبارة عن 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 12- 8- 6- 7 جرامات في الرغيف الواحد و3 محاضر عدم وجود لوحة مواعيد المخبز ومحضر عدم نظافة أدوات العجين.

تموين الغربية

تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
تموين الغربية
علف مغشوش1
علف مغشوش1
علف مغشوش2
علف مغشوش2
ملح مُقلد
ملح مُقلد
ملح مُقلد1
ملح مُقلد1
ملح مُقلد2
ملح مُقلد2
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