رئيس مركز أبوقرقاص ينظم احتفالية لتكريم نائبه لبلوغه سن التقاعد

شهد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، حفل تكريم عامر عمدة، نائب رئيس المركز والمدينة، وجمال عبد النبي، بإدارة التعديات بالوحدة المحلية، بمناسبة بلوغهما السن القانونية للتقاعد.

وفي بداية كلمته، أوضح رئيس المركز أن هذا التكريم جزء من واجب الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تجاه أشخاص جدوا وعملوا وأنتجوا، وعرفانًا وشكرًا لما قدموه طيلة حياتهم العملية، مضيفا أن اليوم نكرم زميلين عزيزين لنا في قلوبنا كل المحبة والتقدير، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح في صحة وعافية دائمين.

وأكد رئيس المركز أن من تم تكريمهما كانا إضافة كبيرة للعمل، حيث قدما الكثير من الجهد والتضحية لصالح العمل طوال سنين خدمتهما، موضحا مدى حرص الوحدة المحلية على تقدير وتكريم موظفيها المجتهدين والمتميزين في قطاعات العمل المختلفة، من أجل أن يكون التكريم حافزاً لجميع الموظفين لتقديم أفضل عمل وخدمة للصالح العام.

وأشاد رئيس المركز بالمسيرة العملية الحافلة للمكرمين التي تعد نموذجاً باهراً للقيادة الناجحة والمتمثلة في أخلاقياتهمل الرفيعة من تدين والتزام وانضباط ونزاهة ومشاورة وكرم، بالإضافة إلى حبهما وحماسهما للعمل.

ومن جانبهما أعرب المكرمان عن بالغ شكرهما وتقديرهما لجميع القائمين على تنظيم هذا الحفل، معبرًا عن فخرهما واعتزازهما لانتمائهما لهذه المؤسسة العظيمة، مشيرين إلى أن لكل مرحلة من العمر جمالها، فالتقاعد عن العمل الرسمي هو في حقيقته انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى من العطاء والعمل.

تكرم نائب رئيس مركز أبوقرقاص

تكرم نائب رئيس مركز أبوقرقاص

تكرم نائب رئيس مركز أبوقرقاص