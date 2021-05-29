إصابة مدير إدارة مرور أسوان وضابط وأمين شرطة بحادث سير

وقع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «تريلا»، اليوم، وأخرى ربع نقل تابعة لإدارة المرور بالطريق الصحراوي بأسوان، ما أدى إلى 3 أثناء استقلالهم السيارة.

وأصيب خلال الحادث العميد أحمد سامي مدير إدارة مرور أسوان، وكان برفقته ضابط وأمين شرطة، أثناء استقلالهم سيارة العمل، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.