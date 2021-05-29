السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة مدير إدارة مرور أسوان وضابط وأمين شرطة بحادث سير

اسعاف
اسعاف

وقع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل «تريلا»، اليوم، وأخرى ربع نقل تابعة لإدارة المرور بالطريق الصحراوي بأسوان، ما أدى إلى 3 أثناء استقلالهم السيارة.

وأصيب خلال الحادث العميد أحمد سامي مدير إدارة مرور أسوان، وكان برفقته ضابط وأمين شرطة، أثناء استقلالهم سيارة العمل، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

أسوان تصادم حادث سير حادث تصادم سيارات الإسعاف مدير مرور أسوان ضابط أمين شرطة

الأكثر قراءة

«رسالة على الهاتف».. مرتضى منصور يهاجم رئيس الزمالك لتهنئة الأهلى

عيش بكرامة.. «حياة كريمة» تُنقذ المطلقات فى القرى: «الدولة حمتنا من التنمر»

السيسى يوجه بتكامل استراتيجية تحلية المياه

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

94 جمجمة على الأرض.. قرار جديد في أزمة رفات الطريق الحر بالقليوبية

السيسى يستعرض مشروعات التنمية السياحية ويوجه بالاستغلال الأمثل للأراضى والسواحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرا الدفاع الأمريكى والإسرائيلى يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار فى فلسطين

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى