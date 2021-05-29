السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمي يدعو لتطوير العلاقات مع باكستان لتحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب

الكاظمي
الكاظمي

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت، على أهمية العلاقة مع باكستان، بما يعزز الحوار والاستقرار الإقليمي. 


 وشدد الكاظمي خلال استقباله وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمدي قريشي على أن تنمية التعاون المشترك بين البلدين من شأنه أن يدعم جهود السلام والعمل المشترك في محاربة الإرهاب، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة العراقية. 


من جهته، أكد وزير خارجية باكستان على دور العراق في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، مشيرًا إلى أن استقرار العراق أساسى للاستقرار الإقليمي.
 

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد واسلام آباد في المجالات الأمنية والاقتصادية والعسكرية. 

كما تمت مناقشة تعزيز الروابط الثقافية وبحث ملف الزيارات الدينية والرغبة الباكستانية بتسهيل إجراءات تأشيرات دخول الزائرين.


ودعا الطرفان إلى ضرورة تطوير عمل اللجان المشتركة، والتأسيس عليها للخروج بآليات تعاون دائمية بما يخدم مصالح شعبي البلدين.
 

وفي لقاء منفصل مع الوزير الباكستاني، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن العالم والمنطقة خصوصًا يواجهان تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف، وتصاعد التوترات التي تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي، ويستوجب ذلك التعاضد الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والصحية وحماية البيئة وحفظ الأمن والاستقرار الدولي.


وقال الرئيس العراقي: إن سياسة الانفتاح التي يتبناها العراق تجاه الجميع تنطلق نحو تخفيف التوترات والأزمات، والتأكيد على الدور المحوري للعراق واستعادة دوره في المنطقة.  


وأضاف صالح أن العراق الآمن المستقر ذا السيادة وعلاقاته الوثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي وعلاقاته مع المجتمع الدولي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.


من جانبه، أكّد وزير خارجية باكستان التزام بلاده في دعم أمن العراق وسيادته، والتطلع نحو توطيد العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، وتطوير وتدريب قوات الأمن العراقية.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها، والتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، والاستفادة من الخبرات لكلتا المؤسستين العسكريتين في البلدين، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية.

رئيس الحكومة العراقية الكاظمي باكستان الإرهاب وزير خارجية باكستان

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