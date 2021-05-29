«التعليم» تعلن إتاحة مراجعات مواد الثانوية العامة عبر «حصص مصر»

الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الثانوية العامة 2021، أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الآن الوصول للمراجعات الكاملة في كل المواد الدراسية التفاعلية لطلاب الشهادة الثانوية من مصادر متعددة كالمعاصر والأضواء والامتحان وغيرها على منصة حصص مصر استعدادا للامتحانات.

وطالبت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، طلاب الثانوية العامة بالتسجيل الآن وبدء المذاكرة: https://bit.ly/subjectsg9

كان الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قدم روشتة لطلاب الثانوية العامة للتفوق، نشرها عبر فيديو تسجيلي قصير له، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان "ازاي نتأكد إن الطالب فهم الدرس".

قدم خلاله نائب وزير التعليم، الخطوات التي يجب علي طالب الثانوية العامة اتباعها لفهم الدرس بشكل جيد، ولتساعده في التمكن من التحضير الجيد لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وقال نصًا: "أعزائي المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، أكيد كلنا عايزين نتأكد أن الطالب لما يذاكر الدرس يكون أكيد فهمه بشكل جيد، وأكيد المدرسين بيسألوا الطلبه فهمتوا الدرس بشكل جيد أم لا، ويكون الطالب محتار يقول نعم أم لا، وكذا أولياء الأمور بيكونوا عايزين يطمئنوا أولادهم فهموا الدرس أم لا".

وتابع: معروف لدينا ان لدينا نواتج التعلم هو (التذكر- الفهم- التطبيق- التحليل- التركيب- التقويم)، أريد أن أوضح للمعلمين وللطلاب وأولياء الأمور، أن يتأكدوا ان الطالب فهم الدرس ، بعد ما انتهي من مذاكرته ، لافتا إلى أن هناك 5 خطوات لو اتبعهم الطالب سيؤكد له بالدليل أنه فهم الدرس بشكل جيد.

وأوضح حجازي ، الخطوات الخمس للطلاب لكي يتأكدوا من فهمهم للدرس، وهم:

1) يلخص الطالب الدرس ويضع محتوي الدرس في صورة مخطط أو عناصر أساسية بدون العودة للكتاب المدرسي، بحيث يعتمد علي تذكره ويضعها في صورة مخطط ويلونه أو يضعها في صورة نقاط أساسية للدرس.

2) تفسير الظواهر الموجودة في الدرس تفسير سليم.

3) شرح المقصود بالدرس، ماذا يقصد بقولنا كذا أو يشرحه.

4) يعيد صياغة الدرس، بمعني لو أعطيت له مفهوم يستطيع أن يعبر عنه بطريقته هو ولكن بشكل علمي سليم محتفظا بالدقة العلمية وليس مقيدا بالنص الوارد في الكتاب المدرسي، وفي هذة الحالة أستطع أن أقول إن الطالب فهم ، بدليل لو أتيت له بتعريف مختلف عما موجود بالكتاب المدرسي، وطلبت منه اسم المصطلح فيستطيع الوصول إليه.

5) يقدم أمثلة من البيئة المحلية سواء للمفاهيم أو القواعد الموجودة في الدرس.