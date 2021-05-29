أسقف الشرقية يتفقد إنشاءات كاتدرائية الشهيد العظيم مار مينا والقديس البابا كيرلس

تفقد الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر للأقباط الأرثوذكس صباح اليوم السبت، أعمال الإنشاءات بكاتدرائية الشهيد العظيم مار مينا والقديس البابا كيرلس بالحي الـ١٦.

وفي سياق ذلك، نستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا مقار في السطور التالية.

يذكر أن الأنبا مقار ولد في 11 نوفمبر 1961 م بمدينة طنطا في الغربية، وحصل على درجة بكالوريوس العلوم الصيدلية من جامعة طنطا، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، سنة 1983 م، عمل لمدة عشرة سنوات في صيدلية قبل الرهبنة، وخدم في كنيسة العذراء مريم بطنطا قبل الرهبنة في مدارس أحد ابتدائي وإعدادي وثانوي كخادم، ثم أمين خدمة، والتحق بدير البرموس في 11 يوليو 1994 م، كما أن الرهبنة تمت بيد قداسة البابا شنوده الثالث.

ورُسِمَ قسًّا يوم 18 نوفمبر 2001 م، وكان مشرفًا على بيت الآباء الكهنة بدير البراموس، ومساعدًا لأبونا القمص تادرس البرموسي فيه، وبخصوص الدراسة اللاهوتية فقد حصل ماجستير في تاريخ المسيحية المبكر في إفريقيا، إشراف مشترك بين جامعة إيسترن بأمريكا Eastern University وكلية اللاهوت الأسقفية 2013-2016، وله عدة مؤلفات من بداية فترة الرهبنة، كذلك أصدرت مطرانية الشرقية في فترة حبريته بعضًا من الإصدارات، موجود بعضها في قسم كتب مطرانية الشرقية.

وفي يوم السبت الموافق 9 مارس 2013 م. (أحد رِفاع الصوم الأربعيني)، قام قداسة البابا المعظَّم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتجليس 4 من الأساقفة (الأنبا دانيال - الأنبا ثيؤدوسيوس - الأنبا بطرس - الأنبا مينا)، وفي اليوم التالي (1 برمهات) تمت سيامة 7 من الآباء الرهبان أساقفة (الأنبا أبيفانيوس - الأنبا مقار - الأنبا صموئيل - الأنبا دوماديوس - الأنبا يوحنا - الأنبا زوسيما - الأنبا يوليوس).

واهتم بافتقاد منطقة شرق كندا فترة قبل رسامة أسقف لها وهو الأنبا بولس أسقف شرق كندا، وفي صيف عام 2017 أصبح هو وكيلًا للكلية الإكليريكية، وذلك لمدة ثلاثة سنوات، وخلفه نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام.

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