«قومي المرأة» في بني سويف يطلق حملة «احميها من الختان»

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع بنى سويف، اليوم السبت، حملة طرق الأبواب تحت عنوان "إحميها من الختان" والتى تستمر حتى نهاية الشهر الحالى.

وقامت مقررة الفرع وعضواته وأعضائه ورائدات المجلس بالإضافة إلى الواعظات والراهبات بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، كما تتضمن الحملة أيضا التوعية باهمية التسجيل الاليكتروني لتلقى لقاح كورونا وبمساعدة السيدات للتسجيل من خلال الخط المختصر 15115، أو من خلال فروع المجلس المختلفة بالمحافظات.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المحلس القونى للمرأة ببنى سويف إن الحملة يتم تنفيذها داخل 22 قرية بإجمالي 2550 زيارة بواقع 5783 سيدة و4687 رجلا.

وأوضحت محمود لـ"الدستور" أن الحملة يتم خلالها التركيز على قرى مبادرة حياة كريمة بمشاركة 50 رائدة المتطوعات من المجلس القومي للمرأة في جميع القرى حيث قامت كل رائدة بعمل 50 زيارة منزلية يومياً.

وأكدت أن الهدف من الحملة التوعية بالقانون الجديد لختان الاناث وتجريمه بالإضافة إلى نشر رسائل التوعية بفيروس كورونا وتعريف السيدات والأسر بالإجراءات الوقائية المتبعة ضد الفيروس، والتركيز على أهمية التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح، والتأكيد أن اللقاح امن ومتوافر بجميع مراكز اللقاح داخل محافظة بنى سويف وأماكن التواجد للمراكز السبع تسهيلا عليهم.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة قد أطلق الحملة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث والتي كللت مؤخرا بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات والذي تضمن تشديد العقوبات وتوسيع مجال التجريم المتعلقة بجريمة الختان.

وتستهدف الحملة نشر الوعي فيما يخص تجريم ختان الاناث واهميته في تحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه ممارسة هذه الجريمة.

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