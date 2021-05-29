غدًا.. تحديد مصير معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52

تعقد اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، غدا الأحد، اجتماعا لاتخاذ قرار إقامة معرض الكتاب هذا العام من عدمه، بعد عقد مجموعة من الاجتماعات والتنسيق مع الناشرين، للاتفاق على الشكل النهائي للمعرض، من فعاليات وندوات.

ومن جهتها؛ تعكف الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، على التجهيز للدورة الجديدة من معرض الكتاب، بالعمل على طباعة أحدث الإصدارات، في مختلف المجالات الإبداعية والفكرية والفلسفة والتاريخ وغيرها، بجانب الاستقرار على طريقة التعامل مع جمهور المعرض للوقاية من فيروس كورونا، وتحديد أعداد الزوار.

وكانت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ٥٢، قد اجتمعت في مارس الماضي، بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على مفوضا عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وقد قررت اللجنة أن تأتي هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، ووقع اختيار اللجنة على الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام، ولأول مرة تقرر اللجنة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع اختيارهاعلى على الكاتب عبد التواب يوسف.

كما رأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.

وسبق وأن أعلن عن تحديد اللجنة لموعد معرض الكتاب 2021 يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو ليكون الموعد المقترح لانطلاقه، وتستمر إقامته حتى الخميس 15 يوليو لعام 2021 بزيادة 4 أيام عن المعتاد، وجاء هذا القرار بعد مناقشة عدد من الأمور المطروحة على مستوى العالم، ومن بينها جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على خريطة معارض الكتب في العالم؛ وهو الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.