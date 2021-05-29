700 مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان

أعلنت وزارة المالية السودانية عن أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، ناقش مع القائم بالأعمال الأمريكي في السودان آمبر باسكيتي، الدعم المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الفترة الانتقالية، والذي يقدر بـ700 مليون دولار.

وذكرت وزارة المالية السودانية- في بيان اليوم السبت- أن هذا الدعم سيتم صرفه في عدد من البرامج، أبرزها دعم اتفاقية جوبا للسلام ودعم الانتخابات.

وأشاد إبراهيم بالموقف الجاد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في دعم السلام بالسودان، ما يخلق تغييرا حقيقيا وملموسا يشعر به المواطن السوداني، ويسهم في استقراره خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب وخلق عدد من الوظائف للشباب وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية في كل الولايات.

وفي وقت سابق.. أعلن البنك الدولي عن أنه خصص ملياري دولار للسودان الذي يعاني أزمة سيولة نقدية، في حين تكافح حكومته الانتقالية لمعالجة مشكلات اقتصادية مستمرة منذ عقود.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا، إن الأموال من المقرر أن تستخدم لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة إلى جانب أخرى لمساعدة النازحين على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.

وزار "غانم" الخرطوم للقاء رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزير المالية جبريل إبراهيم، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

وجاء هذا الإعلان بعد حوالي شهرين من قيام السودان بتسوية جميع المدفوعات المتأخرة للبنك الدولي.

وأتاحت هذه الخطوة للحكومة الانتقالية في الخرطوم الوصول إلى أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وقال البنك الدولي- في ذلك الوقت: إن الدفعة الأخيرة جاءت بعد أن قدمت الولايات المتحدة تمويلًا بقيمة 1.15 مليار دولار لمساعدة السودان في سداد متأخراته.