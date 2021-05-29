قناة السويس تعقد مؤتمرًا لإعلان مستجدات التفاوض مع «إيفر جيفين»

تعقد لجنة التفاوض المسئولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN مؤتمرًا صحفيًا، الأحد، للتعليق على مستجدات القضية، والرد على التساؤلات الفنية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وفي السياق، قررت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية برئاسة المستشار هاني علام، رئيس الدائرة الأولى وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وأحمد رياض، بسكرتارية حامد أحمد أول، تاجيل قضية نظر جلسة ثبوت الحجز التحفظي علي السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، إلي ٢٠ يونيو، لإنهاء التفاوض الودي استجابة لطلب طرفي الدعوة.

وبدأت صباح، اليوم، وقائع جلسة نظر ثبوت الحجز التحفظي علي السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بالمحكمة الاابتدائية بالإسماعيلية الاقتصادية.