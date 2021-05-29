قناة السويس تعقد مؤتمرًا لإعلان مستجدات التفاوض مع «إيفر جيفين»
تعقد لجنة التفاوض المسئولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN مؤتمرًا صحفيًا، الأحد، للتعليق على مستجدات القضية، والرد على التساؤلات الفنية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
وفي السياق، قررت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية برئاسة المستشار هاني علام، رئيس الدائرة الأولى وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وأحمد رياض، بسكرتارية حامد أحمد أول، تاجيل قضية نظر جلسة ثبوت الحجز التحفظي علي السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، إلي ٢٠ يونيو، لإنهاء التفاوض الودي استجابة لطلب طرفي الدعوة.
وبدأت صباح، اليوم، وقائع جلسة نظر ثبوت الحجز التحفظي علي السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بالمحكمة الاابتدائية بالإسماعيلية الاقتصادية.