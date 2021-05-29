3257 إصابة جديدة بكورونا فى العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، 3257 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد “كوفيد - 19”؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و193 ألفا و608 حالات.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة “السومرية نيوز”: أنه تم تسجيل 5425 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و107 آلاف و101 حالة بنسبة شفاء 92.8%، مشيرة إلى إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد بلغ 582 ألفا و537 شخصا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 16 ألفا و334 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية: بأن جائحة كورونا تسببت عام 2020 فى وفاة ثلاثة ملايين شخص، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء: إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو “كوفيد-19” ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.