إليك.. موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021

تصدر موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، محركات البحث خلال الساعات الحالية من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حيث يستعد الطلاب لأداء الامتحانات، خاصة بعد تغيرات الخريطة الزمنية بعد انتشار وباء كورونا المستجد، الذي انتشر بداية 2020، مما تسبب في خسائر كبيرة.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة موعد امتحانات الدبلومات الفنية، بعد أن اعتمدت الوزارة جداول امتحانات الدبلومات الفنية صناعي - زراعي - تجاري – فندقى.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021

من المقرر أن يكون موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021، في شهر يونيو المقبل، اعتبارا من يوم 5 يونيو المقبل، حيث يؤدي طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات العملية والمعلمية، وتستمر الامتحانات حتى نهاية 17 يونيو، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

موعد الاختبارات النظرية للدبلومات الفنية 2021



وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر أن تنطلق الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية من يوم السبت 19 يونيو، وتستمر حتى 1 يوليو 2021، مع الالتزام الكامل داخل المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



عدد الطلاب داخل اللجان في امتحانات الدبلومات الفنية

وفقا للبيان الصادر بشأن امتحانات الدبلومات النفية، والطريقة التي ستنظم بها اللجان، فقد قررت الوزارة أنه لن يتجاوز عدد الطلاب عن 14 طالبا بكل لجنة فرعية، لافتة إلى أنه تقدم لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 750 ألف طالب.



عدد لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2021 على مستوى الجمهورية



من المقرر أن تعقد الامتحانات داخل 3081 لجنة سير على مستوى الجمهورية، فقد تم تخصيص 1506 لجان لطلاب الثانوى الصناعى، بينما تم تخصيص 1196 لجنة للتعليم التجارى، على أن تعقد امتحانات الدبلومات للتعليم الزراعى فى 288 لجنة، وأما طلاب الثانوية الفندقية فقد يؤدون امتحاناتهم فى 91 لجنة سير.



تعليمات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الدبلومات الفنية

وبعد معرفة موعد الاختبارات النظرية للدبلومات الفنية 2021 ، شددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب بالالتزام التام من الحضور في المواعيد المحددة للامتحانات وعدم التخلف عنها، كما نبهت على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات داخل اللجان الخاصة بعملية الامتحانات.

ويشار إلى أنه ، قامت الوزارة بتدشين العديد من المنصات الإلكترونية التعليمية لمساعدة الطلاب في تناول دروسهم ومتابعة المقررات الدراسية والتسجيل في كل ما يخص العملية التعليمية.

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