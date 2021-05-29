تفاصيل ديو «حطالي روج» لمايا دياب ومحمود الليثي

سجلت الفنانة مايا دياب أغنية دويتو مع المطرب محمود الليثي بعنوان "حطالي روج" وهي تجربة جديدة تضاف إلى رصيد مايا الشهير التي تفضل فيه التجديد والاتجاه لكل ما هو مختلف فما تقدمه.

صاحب فكرة هذا الديو كان المنتج حمدي بدر، الذي كتبه ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع إسلام شيبسي، ويتم تصوير الكليب حالياً في بيروت.

مايا لديها أكثر من تجربة في تقديم أغاني الديو أشهرهم مع رامي عياش، زياد برجي، جيسون ديرولو، وكذلك الليثي الذي قدم من قبل مع بوسي أغنية "الو الو".

وتتعاون الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ مع الشاعر والملحن المصري عزيز الشافعي بأغنيتين جديدتين ستصدرهما في فترة الصيف بعد إصدار أغنية "​أحلى كلام​" المنتظرة قريبا.

وتعتبر مايا الأغنيتين من أغرب وأفضل الأغنيات التي قدمتها مايا بالفترة الأخيرة، حسبما تؤكد، ولم تحدد مايا بعد موعدا نهائيا لإصدار الالبوم الجديد حيث ينتظر جمهورها عدد من الاغنيات المنوعة بالفترة المقبلة.

يذكر أن أحدث أغنيات مايا كانت "​الكعب العالي​" التي أصدرتها منذ أشهر وحققت بها نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات بسرعة قياسية.

وخطفت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ أنظار متابعيها بأحدث إطلالة لها، إذ نشرت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي العديد من الصور التي بدت فيها بلوك ساحر بتنورة قصيرة باللون الأبيض والأسود وتركت شعرها منسدلاً على كتفبيها بتسريحة ناعمة.

وكانت مايا قد نشرت صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، شوقت فيها متابعيها لعمل جديد إذ أرفقتها بتعليق كتبت فيه "قريباً"، وظهرت دياب بجامبسوت أسود ذات تصميم غريب وفريد، وعمد الكثير من متابعيها إلى التعبير عن حماسهم بانتظار جديدها.