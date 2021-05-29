«حوكمة الشركات».. الشركة المتحدة تعرض خطتها لتحقيق المسئولية المجتمعية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قبل قليل، في مؤتمر صحفي تحت شعار «سنوات من التطوير»، عن تشكيل جديد لمجلس إدارة المجموعة، بتولي حسن عبدالله رئاسة مجلس الإدارة، وعضوية محمد السعدي وعمرو الفقي وتامر مرسي وأشرف سالمان والدكتور محمد سمير.

وبدأت، قبل قليل، فعاليات مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بحضور فني وإعلامي كبير داخل فندق «نايل ريتز كارلتون»، من خلال عرض فيلم تسجيلي بصوت الإعلامي طارق أبوالسعود عن الشركة المتحدة ومؤسساتها، وما الذي حققته من إنجازات خلال السنوات الخمس الماضية، وما الذي حدث من تطوير.

وعرضت الشركة المتحدة المسئولية المجتمعية للمجموعة، والتي تمثلت في حملة سيارات أثناء الحظر لبث البهجة بين المواطنين، وتوقيف الإرسال 45 ثانية تحية لجيش مصر الأبيض، وفيلرات توعية صحية للمواطنين، وحملة «خليك في البيت» مع ألمع النجوم، ووجود فيلرات بلغة الإشارة، وتوزيع 30 ألف كرتونة غذائية مع مبادرة «حياة كريمة»، وتنظيم قوافل لزيارات مستشفيات العزل، وإتاحة «واتش إت» اشتراكًا مجانيًا لجيش مصر الأبيض، والاحتفال مع مستشفيات العزل بشم النسيم، ومبادرة تشجيع صناعة الأوت دور، وتعليق زينة رمضان، وبث صلاة العيد والتراويح بشكل مباشر، وحفلات العيد في الصوت والضوء، وزيارة أسر الشهداء وتوزيع هدايا العيد.

وضمن المسئولية الاجتماعية للشركة المتحدة إنشاء صندوق المتحدة لرعاية العاملين في مهنة الإعلام.



«حوكمة الشركات»

تعتبر من أهم المعايير التي يتم العمل بها، فهي تشكل عنصرا هاما لتحقيق النجاح المالي والتنظيمي للشركات، في ظل العولمة وانفتاح الاقتصاديات والمنافسة الشديدة، وتعتبر الحوكمة مؤشرا على المستوى الذي وصلت إليه إدارة الشركات في المستوى المهني لقواعد حسن الإدارة والشفافية والمحاسبة، ووجود إجراءات لمنع الفساد، وبالتالي زيادة في جذب الاستثمارات المحلية والخارجية والقدرة التنافسية.



«الاستمرار في التطوير»

العمل المستمر على تعظيم الدخل وربحية المجموعة، تمهيدًا للطرح العام في الأسواق، الهيكلة لعدد من الشركات لخلق تكامل بين الشركات والتنسيق بين إداراتها، وعمل هيكلة كاملة لكل الأقسام المركزية الجديدة لتخدم المجموعة بشكل أفضل، إضافة إلى مراقبة ومراجعة تكلفة المحتوى الدرامي والبرامجي.

وإتاحة المحتوى الرقمي على المنصة الرقمية المصرية، والاهتمام بالتسويق الرقمي، وإعادة ترتيب عمل الوكيل الإعلاني لتعظيم الإيرادات.