5 سنوات من التحديات.. كيف نجحت «الشركة المتحدة» في معركة تطوير الإعلام؟

عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، للإعلان عمّا تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة، وخططها المستقبلية لتطوير الإعلام بشكلٍ شامل، ضمن خطة الشركة المتحدة للارتقاء بالمجموعة بالكامل.



«التحديات الاقتصادية»

تستهدف الشركة المتحدة إيقاف نزيف الخسائر، وضغط المصروفات والتكاليف بما لا يخل بجودة المحتوى وأهدافه، كما تستهدف أيضًا زيادة الموارد والاعتماد على أنظمة تكنولوجية لصدور التقارير المالية والاستثمارية.



«التحديات الإدارية»

تستهدف الشركة تغيير جينات الكيانات وإعادة هندستها لتتماشى مع الرؤية والمعطيات والأهداف الجديدة، كما ترى الشركة المتحدة أن الهيكلة الإدارية ضرورة حتمية، حيث تستهدف الشركة إصلاح منظومة الإعلام المصري والحفاظ على هوية القنوات وضمان تنافسها.



«التحديات الفنية»

من أبرز التحديات التي تواجهها الشركة وجود محتوى لا يتماشى مع المصالح الوطنية وطموح المواطنين، وتفادي تكرار المحتوى والقوالب والضيوف، كما تستهدف معالجة التضارب في المعلومات والخرائط البرامجية.



«إدارة المحتوى بالقنوات التليفزيونية»

تستهدف الشركة المتحدة تكوين فريق عمل إدارة المحتوى على المجموعة، مع وجود مسئولي تنسيق المحتوى البرامجي في القنوات الفضائية ليتم تقييم المحتوى الإعلامي والوقوف على أبرز أوجه القصور لتقديم حلول عملية فورية لها، مع ضمان الحيادية والموضوعية، ومراعاة شخصية كل فئة والجمهور المستهدف.



«البرامج العامة والترفيهية على القنوات العامة»

تستهدف الشركة المتحدة إعلاء قيم الهوية والانتماء، وتعزيز المعرفة بالثقافة والتراث، والرد على أعداء الوطن.



«البرامج الحوارية الرئيسية في القنوات العامة»

أعلنت الشركة عن وجود هوية لكل قناة، بحيث يكون هناك جمهور مستهدف، وبالتالي يكون المحتوى مركزًا لمشاهدة القناة.

وتستهدف الشركة أيضًا فيما يخص البرامج الحوارية خلق تنافسية بين البرامج والقنوات لجذب المشاهد وتدعيم الوكيل الإعلاني، وتغطية كافة أيام الأسبوع، ومراعاة عدم تضارب المواعيد بين البرامج.



«المحتوى الدرامي»

تبدأ الشركة عصرًا جديدًا بإعلام مختلف يتم التعامل معه بمفردات الاستثمار والعرض والطلب، ويمكن من خلاله أن تسوّق الخدمة والترفيه والمعرفة، وتسعى للتأكيد على ذلك من خلال إنتاج درامي وسينمائي بمستوى عالي الجودة في المضمون يرتقي بصورة مصر على مستوى العالم العربي، وإيمانًا من الشركة بأن صناعة الدراما في مصر في حال تخطيطها والتسويق لها ستكون مصدرًا هامًا للدخل في مصر مع تعديل منظومة الأجور بهدف إنتاج أعمال درامية جديدة بأسعار مناسبة.



«استراتيجية إدارة المحتوى الدرامي»

تستهدف الشركة المتحدة إبراز دور الأسرة المصرية في خلق مجتمع سعيد وآمن، وطرح قصص النجاح والتغيير الحقيقية لتكون ملهمة لمختلف الأجيال والطبقات، واستبدال مشاهد العنف غير المبررة والعبارات الخادشة للحياء بحوار جيد وراقٍ، كما تستهدف الشركة تنوع البيئة الدرامية بما يضمن مزيدًا من الجاذبية والترفيه للمشاهد المصري والعربي.

وتسعى الشركة لإبراز مواهب جديدة، والعناية في اختيار أعمال درامية بحيث تعكس تفاصيل الشخصية المصرية، وخلق آلية ذاتية لتصحيح الأخطاء، والارتقاء بمستوى الدراما المصرية لتستحق بمكانتها المعروفة، وأعلنت الشركة عن التعاون مع كبار المنتجين المصريين لتقديم أعمال طوال العام.



«تطوير صناعة الدراما»

توزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل على موسم ممتد خارج شهر رمضان، ويتم العمل على إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المكثفة مثل حلقات السباعيات وحلقات الـ15، وذلك من خلال المنظومة الجديدة للإنتاج وضبط الأسعار، حيث سيتم التعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصرية.



«مسابقات جديدة»



أعلنت الشركة المتحدة عن إطلاق مسابقات جديدة للجميع:

جائزة السيناريو للدراما التليفزيونية في دورتها الأولى التي تحمل اسم الكاتب الكبير صالح مرسي.

جائزة تأليف دراما الطفل التي تحمل اسم الإعلامية الكبيرة أبلة فضيلة.

جائزة الرواية المطبوعة التي تناقش مجتمعنا المصري وتحمل في دورتها الأولى اسم وحيد حامد.

جائزة قصة الأطفال التي تحمل اسم الكاتبة القديرة نعم الباز.