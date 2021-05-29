مطران بيروت للسريان الأرثوذكس يحضر جنازة «بدروس العشرين»

قالت أبرشية بيروت للسريان الأرثوذكس إنه: "بتكليف من قداسة البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، قام نيافة مار اقليميس دانيال كورية متروبوليت بيروت بحضور مراسم جنازة المثلث الرحمة البطريرك بدروس، وذلك في كاتدرائية القديس غريغوريوس المنوّر ومار الياس النبي".

وأضافت في بيان رسمي: "رحم الله غبطته وأسكنه فردوس النعيم صحبة الوكلاء الأمناء والخدام الأمينين والصالحين وأنعم على كنيسته بخلفٍ صالح لسلفٍ صالح".

والكنيسة السريانية الأرثوذكسية هي كنيسة أنطاكيّة أرثوذكسية مشرقية، ويقع مقرها في كاتدرائية مارجرجس بباب توما في دمشق.

يتمركز في منطقة الشرق الأوسط وينتشر أفرادها في مختلف بقاع العالم خصوصًا الهند، وهي تعتبر كنيسة مستقلة مرتبطة بباقي الكنائس الأرثوذكسية بوحدة الإيمان والأسرار والتقليد الكنسي.

وتمتد ولاية البطريركية الأنطاكية إلى سوريا ولبنان والعراق والكويت وتركيا والهند وإيران والجزيرة العربية وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والوسطى وأستراليا ونيوزيلندا.

ويطلق على هذه الكنيسة تسميات أخرى كالمونوفيزية واليعقوبية نسبة ليعقوب البرادعي، ولكن الكنيسة السريانية اليوم ترفض تلك التسميات.

لغة الكنيسة الرسمية هي السريانية وتستخدم الكتابة السريانية في مخطوطاتها الدينية. تتشارك هذه الكنيسة في عقيدتها مع كل من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية والكنيسة الإثيوبية والكنيسة الإريترية.

وترجع جذور هذه الكنيسة إلى بدايات المسيحية وتعتبر الكنيسة نفسها إحدى أقدم الكنائس وإن تسمية أو مصطلح مسيحي أطلقت لأول مرة على تلاميذ المسيح في هذه الكنيسة في أنطاكية السورية.

واضطرّ بطاركة الكنيسة نتيجة اضطرابات وعنف حدثت إلى الخروج من مركزهم في أنطاكية في عام 518 واستقروا في دير الزعفران شمال الجزيرة السورية الواقعة في ماردين بتركيا، وفي فترة الحرب العالمية الأولى انتقلت الكنيسة إلى حمص في سوريا وأخيراً إلى دمشق في عام 1957 وهو مقرها الدائم.

تفرع عن السريان الأرثوذكس في أواسط القرن 17 السريان الكاثوليك الذين اتبعوا مذهب الكثلكة، وبهذا يصبح مصطلح الكنيسة السريانية اليوم بنظر السريان يشمل سبع كنائس وهي: كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية، كنيسة المشرق الآشورية، الكلدان، كنيسة أنطاكية للروم الأرثوذكس، الكنيسة المارونية، كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، السريان الكاثوليك.