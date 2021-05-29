كينيا تخصص 7 مليارات شلن لشراء لقاحات كورونا‎

أعلنت الحكومة الكينية تخصيص 7 مليارات شلن لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من مختلف المصنعين حول العالم لتطعيم سكانها ضد الفيروس، لا سيما بعد أن حظرت الهند صادراتها من اللقاحات في ضوء تفاقم الوضع الوبائي لديها.



وتعهد وزير الخزانة الكيني اوكور ياتاني، في كلمة ألقاها أمام لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بأن تقوم بلاده بشراء اللقاحات اللازمة قبل نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو المقبل.

وقال، حسبما نقلت صحف محلية اليوم: "لقد خصصنا الموارد اللازمة لشراء اللقاحات في هذه السنة المالية وأيضا للسنة المالية التالية؛ حيث قمنا بالتخطيط ووضع ميزانية بقيمة سبعة مليارات شلن للسنة المالية الحالية، وتخصيص أكثر من ذلك المبلغ خلال السنة المقبلة".

وأضاف ياتاني أنه مع تزايد عدم اليقين بشأن موعد تلقي الناس للجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" بسبب الحظر الذي تفرضه الهند حاليا، كان من الضروري أن تبدأ الحكومة في الاستعداد للخطة البديلة.



وتابع: "لا نستهدف لقاحًا واحدًا فقط بسبب تحديات الإمداد لأنه يمكنك تقديم طلب اليوم ولكن بالنظر إلى قائمة الانتظار، فقد لا تحصل عليه على الفور".

كان أمين مجلس الوزراء الكيني مطاحي كاجوي قد حذر بالفعل من التأخير المحتمل في الحصول على المزيد من اللقاحات بسبب ارتفاع الطلب في جميع أنحاء العالم، وأعلن عن خطط للاستحواذ على جرعات عديدة من لقاحي "جونسون آند جونسون" و"فايزر".

يشار إلى أن الهند علقت مؤقتا، في 24 مارس الماضي، جميع صادرات لقاح فيروس كورونا في ضوء تفاقم الوضع الوبائي لديها، وقبل ذلك، كانت الهند تصدر أكثر من 60 مليون جرعة لقاح إلى 76 دولة، معظمها من لقاح أكسفورد- أسترازينيكا.