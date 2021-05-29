بالمستندات.. تفاصيل حركة تنقلات المنتدبين بمصلحة الجمارك

حصلت "الدستور" على صورة قرار الإدارة المركزية للموارد البشرية لمصلحة الجمارك رقم 733 لسنة 2021 بتجديد ندب بعض المنتدبين لمدة عام ثالث وبنفس المجموعة الوظيفية.

وسوف يتم تسليم صورة طبق الأصل للعاملين بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بالقاهرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية ببورسعيد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك 400 من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضى، لافتًا إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن؛ بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.

أوضح الوزير أننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، من خلال المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط جميع الموانئ إلكترونيًا، عبر منصة «نافذة»، موضحًا أنه سيتم تنفيذًا لأحكام قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، انطلاق التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية فى الأول من يوليو المقبل، وأنه سيتم حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومن ثم ينبغى على المستوردين والمستخلصين الجمركيين الإسراع بالتسجيل فى هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ؛ من أجل تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

تفاصيل حركة تنقلات المنتدبين

تفاصيل حركة تنقلات المنتدبين