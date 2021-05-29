السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بالمستندات.. تفاصيل حركة تنقلات المنتدبين بمصلحة الجمارك

الشحات غتوري
الشحات غتوري

حصلت "الدستور" على  صورة قرار الإدارة المركزية للموارد البشرية لمصلحة الجمارك رقم 733 لسنة 2021 بتجديد ندب بعض المنتدبين لمدة عام ثالث وبنفس المجموعة الوظيفية.

وسوف يتم تسليم صورة طبق الأصل للعاملين بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الوسطى والجنوبية بالقاهرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية من الإدارة العامة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية ببورسعيد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل. 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك 400 من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضى، لافتًا إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن؛ بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.

أوضح الوزير أننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، من خلال المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط جميع الموانئ إلكترونيًا، عبر منصة «نافذة»، موضحًا أنه سيتم تنفيذًا لأحكام قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، انطلاق التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية فى الأول من يوليو المقبل، وأنه سيتم حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومن ثم ينبغى على المستوردين والمستخلصين الجمركيين الإسراع بالتسجيل فى هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ؛ من أجل تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

تفاصيل حركة تنقلات المنتدبين
تفاصيل حركة تنقلات المنتدبين
تفاصيل حركة تنقلات المنتدبين
تفاصيل حركة تنقلات المنتدبين
تفاصيل حركة تنقلات المنتدبين
تفاصيل حركة تنقلات المنتدبين
الشركات الدستور استيراد الجمارك موانئ المركزى

الأكثر قراءة

السيسى يستعرض مشروعات التنمية السياحية ويوجه بالاستغلال الأمثل للأراضى والسواحل

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

«المتحدة» تعلن إطلاق سلسلة جوائز التأليف الدرامى بأسماء كبار المبدعين

عقوبات الزمالك.. إيقاف كارتيرون وبن شرقي والمثلوثي وساسي

«ليس كل ما يعرف يُقال».. الباز يكشف سيناريوهات أزمة سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

صور

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرا الدفاع الأمريكى والإسرائيلى يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار فى فلسطين

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى