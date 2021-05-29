ضبط 16 طن مخللات وملح ومنظفات صناعية مغشوشة و216 ألف قطعة مرقة دجاج فاسدة

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم السبت، من ضبط 16 طن مخللات وملح ومنظفات صناعية، فاسدة ومغشوشة، و216 ألف قطعة مرقة دجاج غير صالحة للاستهلاك، قبل طرحها للبيع فى أسواق الغربية.



تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، إخطارا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط 6 أطنان مخللات معبأة داخل براميل غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمصنع لإنتاج المخللات بدون ترخبص، وضبط 5 أطنان ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل مطحن لتعبئة الملح.



كما تم ضبط 5 أطنان منظفات صناعية " صابون سائل وكلور خام" مجهولة المصدر وبدون بيانات داخل مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص، وضبط 216 ألف قطعة مرقة دجاج داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية داخل مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص.



تم التحفظ على المضبوطات في جميع الوقائع، وتحرير المحاضر وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

في سياق منفصل.. عثر أهالى قرية برما التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية على طفل رضيع ملفوف وفى حالة بكاء شديد.



كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية برما على طفل رضيع بجوار مسجد راغب غلوش، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى طلبت سرعة تفريغ كاميرات المراقبة حول المسجد لبيان من الذى قام بإلقاء الطفل.





بعد عامين من الواقعة.. الصدفة تقود لضبط المتهم بذبح سائق توك توك بالغربية

وفي سياق آخر، تمكنت وحدة مباحث مركز سمنود من ضبط المتهم بذبح سائق توك توك بواسطة آلة حادة بهدف سرقته، وذلك بعد عامين من الواقعة فى قرية ميت عساس.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بضبط "م. ع" فى حملة مرورية بتهمة احترازية مواد مخدرة داخل توك توك كان يقوده، وبفحص رقم الشاسيه والماتور تبين أن التوك توك ملك للمجنى عليه "محمد الشاعر" ١٩ سنة، ويعمل سائقا الذى عثر على جثته ملقاة فى إحدى الأراضى الفضاء بالمنطقة الصناعية فى قرية ميت عساس منذ عامين مصابا بجرح قطعى فى الرقبة بواسطة آلة حادة.

وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف المتهم بارتكابه الجريمة واستدراج المجنى عليه بهدف سرقة التوك توك الخاص به، وقام بذبحه بواسطة "مطواة" وإلقاء جثته فى المنطقة الصناعية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان عام قسم مركز سمنود، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه.