السبت 29 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تؤكد العراق ستفرج عن 125 مليون دولار لشراء لقاحات

كورونا
كورونا

نقل الإعلام الإيراني الرسمي اليوم السبت، عن وزير الطاقة بالبلاد رضا أردكاني أن قوله إن العراق وافق على تحويل 125 مليون دولار من أموال إيرانية مجمدة إلى بنك أوروبي لشراء 16 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا.

وتشتكي إيران، وهي أشد دول الشرق الأوسط تضررا من الوباء، من أن العقوبات الأمريكية تحول بينها وبين تقديم مدفوعات لشراء اللقاحات.
 

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن الوزير قوله إن الأموال ستوجه لشراء لقاحات من برنامج كوفاكس لمشاركة اللقاحات الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية.
 

ولم يرد بعد أي تأكيد من مسؤولين عراقيين للإفراج المزمع عن أموال إيرانية لشراء لقاحات.
 

وطالبت إيران، خلال المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بالإفراج عن إيرادات نفطية قدرها 20 مليار دولار تقول إن مجمدة في دول منها العراق وكوريا الجنوبية والصين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام 2018.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 7 آلاف و107 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و893 ألفا و218 إصابة مؤكدة.

وقال المكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة الإيرانية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية في نسختها باللغة الانجليزية، إنه تم تسجيل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 79 ألفا و741 شخصًا.

ولفت إلى تعافي مليونين و 425 ألفا و 33 شخصا من المصابين بفيروس كورونا.

وتم تطعيم 3 ملايين و 337 ألفا و848 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 508 آلاف و672 شخصا الجرعة الثانية ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات 3 ملایین و 846 ألفا و520 جرعة.

إيران كورونا كوفيد العراق أردكانيان

الأكثر قراءة

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

«المتحدة» تعلن إطلاق سلسلة جوائز التأليف الدرامى بأسماء كبار المبدعين

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد

سوء معاملة وجماع محرم.. اعترافات المتهمة بذبح زوجها وقطع رأسه فى إمبابة

قرار جديد من إدارة الزمالك حول ملف فرجانى ساسى

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سناك آيز والـvar

محمد عبدالعزيز

يحيا الراديو.. بعد مرور 87 عامًا

بسنت حسن

الجنة الزائفة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين.. علاقات ممتدة

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«القناة 12 الإسرائيلية»: بينيت ولابيد يتفقان على تشكيل حكومة تناوب

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين