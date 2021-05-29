إيران تؤكد العراق ستفرج عن 125 مليون دولار لشراء لقاحات

نقل الإعلام الإيراني الرسمي اليوم السبت، عن وزير الطاقة بالبلاد رضا أردكاني أن قوله إن العراق وافق على تحويل 125 مليون دولار من أموال إيرانية مجمدة إلى بنك أوروبي لشراء 16 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا.

وتشتكي إيران، وهي أشد دول الشرق الأوسط تضررا من الوباء، من أن العقوبات الأمريكية تحول بينها وبين تقديم مدفوعات لشراء اللقاحات.



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن الوزير قوله إن الأموال ستوجه لشراء لقاحات من برنامج كوفاكس لمشاركة اللقاحات الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية.



ولم يرد بعد أي تأكيد من مسؤولين عراقيين للإفراج المزمع عن أموال إيرانية لشراء لقاحات.



وطالبت إيران، خلال المحادثات التي تجريها مع القوى العالمية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بالإفراج عن إيرادات نفطية قدرها 20 مليار دولار تقول إن مجمدة في دول منها العراق وكوريا الجنوبية والصين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام 2018.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 7 آلاف و107 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و893 ألفا و218 إصابة مؤكدة.

وقال المكتب الإعلامي التابع لوزارة الصحة الإيرانية وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية في نسختها باللغة الانجليزية، إنه تم تسجيل 173 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 79 ألفا و741 شخصًا.

ولفت إلى تعافي مليونين و 425 ألفا و 33 شخصا من المصابين بفيروس كورونا.

وتم تطعيم 3 ملايين و 337 ألفا و848 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 508 آلاف و672 شخصا الجرعة الثانية ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات 3 ملایین و 846 ألفا و520 جرعة.