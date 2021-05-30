منها الآيس كريم.. 5 علاجات منزلية لحكة الحلق

من وقت لآخر، قد تشعر بالحكة في سقف فمك أو حلقك، حيث يعتبر من الأمور المزعجة وفي بعض الأحيان يحرمك أيضًا من النوم الجيد ليلاً.

وتكون الحكة عادةً في أسوأ حالاتها في الليل لذلك، إذا كنت تواجه حكة في الحلق في كثير من الأحيان، قدم موقع "healthdigezt" الطبى بعض العلاجات المنزلية للتخلص من "حكة الحلق".

وأوضح الأطباء أن الحكة تحدث بسبب تناول بعض الأطعمة التي يمكن أن تهيج سقف الفم أو تسبب الحساسية، وفي بعض الأحيان يكون ذلك بسبب ممارسات نظافة الفم السيئة، وعدم تفريش الأسنان المسبب الاول لحكة الحلق.

«الغرغرة بالماء الدافئ والملح»

هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالفم والتي يمكن تخفيفها بالغرغرة بالماء المالح الدافئ، وأحد هذه المشاكل هو الحكة في الحلق.

وتعتبر المياه المالحة الدافئة لها خصائص مهدئة ومضادة للميكروبات، ولهذا فإن الغرغرة بها يمكن أن تساعد في وقف الحكة في سقف فمك.

«شرب كوبًا من الماء البارد»

يعمل هذا العلاج المنزلي في التخلص من أي شيء يسبب الحكة في سقف الفم، بالإضافة الى تخدير الأعصاب في الحلق، بالإضافة الى تطهير الفم وقتل الكثير من الجراثيم.

«تناول الآيس كريم»

يعمل الآيس كريم كمخدر طبيعي تمامًا وقصير المفعول، حيث يجنبك من الحكة المزعجة لسقف الفم لفترة من الوقت، بالإضافة الى مساعدة المكسرات فى تهدئة الشعيرات بالحلق.

«الحليب مع العسل»

يتمتع كل من الحليب والعسل بخصائص مهدئة مذهلة، فإن تناولهما في نفس الوقت يمكن أن يساعدك في الحصول على الراحة التي تستحقها من حكة الحلق.

«ملعقة من العسل»

يساعد العسل في تهدئة الفم بالإضافة الى إزالة الميكروبات والمسببات لحكة الحلق المزعجة، فكل ما عليك تناول معلقة عند الشعور بالحكة.