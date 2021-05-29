«حادث الطريق الأبيض».. حبس المتهم بقتل اثنين وإصابة آخر فى أرض اللواء

قررت نيابة العجوزة، اليوم السبت، حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شخصين وإصابة ثالث عقب الإطاحة بهم بميكروباص يقوده على الطريق الأبيض بمنطقة أرض اللواء، أمس الجمعة.

وقررت النيابة عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، بعدما قرر عدد من شهود العيان في مناقشاتهم أن المتهم كان غير متزن وقت إمساك الأهالي به، وردد البعض: "كان شارب استروكس".

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، سائق، ٢٥ سنة، لقيامه بقيادة إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" وتسببه فى حادث تصادم بمنطقة العجوزة بالجيزة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيده، مما أدى لوفاة شخصين وإصابة آخر وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات.

وبمواجهته تبين عدم حملة ثمة تراخيص وأقر بارتكاب الواقعة دون قصد.

وكشفت شهادة عدد من شهود العيان ملابسات الحادث، حيث قرروا أن المتهم قاد السيارة بسرعة جنونية، ودهس مجموعة من الأشخاص أمام أحد محلات بيع الأسماك بالمنطقة.

وتبين خلال التحقيقات أن السائق كان يقود سيارة أجرة "ميكروباص" واصطدم بأحد المحلات التجارية؛ ما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة آخر، وتهشيم أجزاء من المحل، قبل صلاة الجمعة بدقائق، وأن الأهالي قاموا بالتحفظ عليه.

وأشار عدد من شهود العيان إلى أن المتهم كان تحت تأثير مخدر الاستروكس، وتم تسليمه إلى قسم الشرطة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بوقوع حادث دهس على الطريق الأبيض في أرض اللواء بالعجوزة وحدوث وفيات ومصابين، حيث تبين مصرع شخصين بينهما فتاة وإصابة شخص ثالث.

وعلى الفور تحركت قوة من المباحث، وتبين صحة الواقعة، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة وأصدرت قرارها سالف الذكر.