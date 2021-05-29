القس سامح موريس: القيامة هو عيد الأعياد في المسيحية (فيديو)

أجاب الدكتور القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة الانجيلية عن تساؤل:" لماذا عيد القيامة في المسيحية هو عيد الأعياد؟!".

وقال في حلقة بالفيديو أطلقها القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة الانجيلية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أنه في عيد القيامة المسيح أعلن: "أنا ابن الله"، والقيامة أثبتت صحة ادّعاءه، والقيامة هي دليل وجود الله، برهان على أن الله حقيقة وليس وهم، كما أن القيامة هي دليل على وجود العالم الروحي، الموت ليس نهاية".

وأضاف:" هذه ثلاثة حقائق يُبنى عليها الإيمان المسيحي، تُثبِتهم القيامة".

وعن تاريخ كنيسة قصر الدوبارة ففي يناير 1940 أسس مجمع الدلتا الإنجيلي كنيسة جديدة في القاهرة على أن تجتمع هذه الكنيسة في القاعة المملوكة لدار تحرير إرسالية النيل في وسط القاهرة. وانتخب القس إبراهيم سعيد راعياً لهذه الكنيسة في مارس من نفس العام. وتزايد الحضور في هذه الكنيسة الوليدة للدرجة التي أصبحت الحاجة لمبنى كبير حاجة ملحة، في ديسمبر 1941 تم شراء قصر فيما يسمى الآن ميدان التحرير بهدف هدمه وبناء الكنيسة الجديدة مكانه.

ووضع حجر الأساس في ديسمبر 1947 لكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية واكتمل البناء سنة 1950، وزار الرئيس جمال عبد الناصر الكنيسة في عيد القيامة سنة 1955. ثم بعد ذلك أنتخب القس الدكتور منيس عبد النور راعي للكنيسة في أكتوبر 1975 بعد مؤسسها القس إبراهيم سعيد وفي 21 مارس 2008 طلب القس الدكتور منيس عبد النور أن يتقاعد عن منصب الراعي فطلبت منه الكنيسة أن يظل بها راعياً إكرامياً مدى الحياة، وحاليا راعي الكنيسة هو القس الدكتور سامح موريس والرعاة المساعدين هما القس عاطف سامي والقس الدكتور ناجي موريس، والكنيسة تقدم خدمات ثقافية واجتمعاية ورياضية وشبابية وترفيهية، كما تقوم بقيام مؤتمرات دينية وترفيهية.