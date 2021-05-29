نقابة المحامين تكرم أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الفرعيات

كرمت نقابة المحامين، اللجنة القضائية المشكلة من قضاة هيئة قضايا الدولة للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية، نظرًا لدورهم في الإشراف على العملية الانتخابية وخروجها في أبهى صورة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وأهدت النقابة أعضاء اللجنة القضائية التي ترأسها المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، درع النقابة تقديريهم لدورهم في الإشراف على العملية الانتخابية، إضافة لشهادة شكر وتقدير، والتقط أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء اللجنة القضائية الصور التذكارية.

وأعضاء اللجنة كالآتي:

المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، نائب رئيس الهيئة “رئيسا”

المستشار إبراهيم عبد الخالق السيد، نائب رئيس الهيئة “نائبا لرئيس اللجنة”

المستشار أمجد محمد سمير واصل، نائب رئيس الهيئة “عضوا”

المستشار صلاح الدين عبد العزيز علي، نائب رئيس الهيئة “عضوا”

المستشار علي محمد علي ميدان، نائب رئيس الهيئة “عضوا”

المستشار حربي عبد السميع أحمد علي، نائب رئيس الهيئة “عضوا”

المستشار عادل محمد حسين، نائب رئيس الهيئة “عضوا”

المستشار أمين السيد عبد الرحيم حسين، وكيل الهيئة “عضوا”

المستشار الدكتور إسماعيل منصور فرج رزق، مستشار مساعد ب “عضوا”

يشار إلى أن رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، خاطب نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، يوم 26 يناير الماضي، لإخطاره بقرار الهيئة رقم 17 لسنة 2021 بالموافقة على طلب النقابة بالإشراف على انتخابات النقابات الفرعية التي عقدت شهر فبراير الماضي.

حضر التكريم عدد كبير من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، وحرصوا على التقاط صور مع اللجنة القضائية المشكلة من قضاة هيئة قضايا الدولة للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية، بمقر النقابة العامة.