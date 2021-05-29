السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

المشدد 15 سنة لسائق هتك عرض طفلة فى قنا

محكمة جنايات قنا
محكمة جنايات قنا

عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك، سائق، بالسجن المشدد 15 سنة، لهتكه عرض طفلة عمرها 4 سنوات ونصف.

تعود أحداث القضية إلى 8 أبريل 2019، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم، عبدالنبي.م.ح، سائق، تهمة هتك عرض الطفلة تاليا.س.س، 4 أعوام ونصف.

وكشفت التحريات، أن والدة المجني عليها، شاهدت خوف طفلتها من الجلوس بجوار السائق وهو المتهم، إذ إنه قائد السيارة التي تنقل الطفلة ذهابا وإيابا من الحضانة إلى منزلها، وتبين أن السائق قام بالعبث بأجزاء المجني عليها التناسلية.

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 4157 لسنة 2019 جنايات قنا، والمقيدة برقم 627 لسنة 2019 كلي قنا، إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.

وكانت قد أحالت محكمة جنايات محافظة قنا، منذ أيام، أوراق شخصين لاتهامهما بقتل شقيقين وإصابة 3 أخرين بطلقات نارية في قرية المحروسة التابعة لمركز قنا.

انعقدت هيئة محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك. 

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر يونيو من عام 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد إلقاء القبض على كل من، ثابت . م .ر، وعلى . ث . م، وممدوح . ف.م، وأحمد.ث.أ، وخالد.م. ف، وذلك لاتهامهم بقتل شقيقين وإصابة 3 أخرين بطلقات نارية في قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، بسبب خلافات قديمة فيما بينهما. 

وقررت المحكمة في جلستها المنعقدة، بمعاقبة المتهمين الأول والثالث، بإحالة أوراقهما لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي قبل إعدامهما، فيما قد حددت جلسة اليوم الثاني من دور يوليو للنطق بالحكم. 

وكانت قد قضت محكمة جنايات محافظة قنا، بإحالة أوراق المتهم للمفتي، وذلك من أجل أخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لتسدل المحكمة الستار على الواقعة المأساوية. 

منزل مدير المحكمة محافظة قنا أيام هيئة عرض هتك المقيدة طفلة

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