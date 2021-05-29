محافظ شمال سيناء يحذر من الفطر الأسود ويؤكد اتخاذ الإجراءات الوقائية

وجّه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مواطنى المحافظة إلى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية في مواجهة مرض «الفطر الأسود» المسمى بفطر الغشاء المخاطى.

وأعلن المحافظ، في بيان اليوم، أن الفطر الأسود هو مرض فطرى خطير، وأنه وفقا للبيانات والمعلومات الطبية الصادرة عن قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة فإن مرض الفطر الأسود عدوى نادرة جدا، وتكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة فى التربة والسماد الطبيعى والنباتات والفواكه والخضروات المتحللة، وأنه ظهر في حالات محدودة بالرغم من عدم انتشار الفطريات المسببة له، وأنه معروف لدى الأطباء ويتوافر العلاج الدوائى له.

وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية واتباع المنهج الصحى الوقائى طبقا لتعليمات وزارة الصحة، ومكافحة العدوى بالفطريات والتعقيم الدورى للآلات والأجهزة الطبية، واتباع الاجراءات العلمية الصحيحة في استخدام العلاجات المناسبة.

وأضاف أن الفطر يؤثر على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكرى أو المصابين بنقص المناعة الشديد مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، كما أن أعراض الاصابة به تتضمن أعراضا بسيطة حسب مكان نمو الفطريات مثل: الحمى، السعال، ألم فى الصدر، ضيق فى التنفس، تورم فى جانب الوجه، صداع، احتقان فى الجيوب الأنفية، آلام فى البطن قئ وغثيان، نزيف الجهاز الهضمى، دم فى البراز، إسهال.. وأنه أحيانا تحدث مضاعفات مثل العمى والجلطات وانسداد فى الأوعية الدموية، وتلف الأعصاب، وفقدان الوعى.

ودعا المحافظ المواطنين الى تجنب الإصابة بالمرض بالحفاظ على النظافة العامة للبيئة المحيطة والنظافة الشخصية، وتعقيم الأدوات الطبية قبل استعمالها، وتناول الأطعمة الطازجة والسليمة أو التى تم حفظها بطرق صحيحة، وتجنب الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية دون داع أو الأدوية المثبطة للمناعة مثل الكورتيزون دون إشراف طبى، والحرص على استخدام اللقاحات التى تقى من العدوى الشديدة لمرض كورونا.

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