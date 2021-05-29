تصدر رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة بسبب شعور أولياء الأمور بالقلق عقب انتهاء امتحانات التقييم الشهرية للعام الدراسي (2020 – 2021 ) لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط موقع نتائج الطلاب والبيانات المطلوبة للحصول على درجات الطلاب إلكترونيا.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) للحصول على نتائج الطلاب إلكترونيا بجميع المراحل الدراسية لتسهيل الحصول على درجات الطلاب بجميع المواد الدراسية التي تم إجراء الامتحانات بها وذلك لتطبيق الخطة الرقمية التي تعمل الحكومة على تطبيقها على مراحل بكافة مؤسسات الدولة خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يجتاح كافة دول العالم ويتطلب التباعد الاجتماعي لعدم انتشار العدوى بين المتواجدين في مكان واحد مغلق إضافة إلى لتفادي انتشار العدوى

خطوات الحصول على درجات الطلاب في الترم الثاني

يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على درجاتهم للعام الدراسي ( 2020 – 2021 ) من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم الفني لذلك باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على موقع النتائج من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة نتائج الطلاب إلكترونيا

كتابة بيانات الراغب في الاستعلام عن نتيجته

تحديد الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن درجاته

تحديد المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عن نتيجتها

كتابة بيانات المدرسية والادارة التعليمية المقيد بها الطالب

ظهور رسالة بها كافة الدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المواد التي تم إجراء الامتحانات بها

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موعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 وموعد إعلان النتائج لحظيا على نسب مشاهدة عالية خلال الأونة الأخيرة نظرا للقلق الذي يشعر به أولياء الأمور خاصة عقب انتهاء العام الدراسي بامتحانات شهر إبريل التقييمي الذي تم إعداده لتقيم الطلاب بجميع المراحل الدراسية؛ حيث صرحت بعض قيادات الوزارة أن إعلان النتائج يأتي خلال الأيام المقبلة.