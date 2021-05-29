الأربعاء.. عمومية «القاهرة للأدوية» تعتمد تشكيل مجلس الإدارة الجديد

تقعد شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها الأربعاء القادم الموافق 2 يونيو 2021، ستنظر في تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون.

ووفقا للشركة، أن الجمعية ستنظر في الاحاطة بالبدء في اتخاذ إجراءات توفيق أوضاع الشركة وتحولها لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية في ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص إلى 25% فأكثر من رأس مال الشركة.

وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة العادية، ستنظر في تشكيل مجلس الإدارة وانتخاب اثنين من المساهمين من القطاع الخاص في عضوية مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 102.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 92.23 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020-2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 11.6 بالمائة على أساس سنوي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 805.87 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 773.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلي والتصدير.

وكانت الشركة حققت أرباحاً بلغت 67 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتستهدف الشركة تحقيق أرباح مرتفعة تصل إلى 145.08 مليون جنيه خلال العام المالي المقابل، مقابل 122.87 مليون جنيه أرباحاً متوقعة تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الشركة تحقيق إيردات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.15 مليار جنيه متوقعاً تحقيقها خلال العام المالي الجاري.

وأظهرت الموازنة الاستثمارية للشركة، أن الاستثمارات المقترحة خلال العام المالي المقبل تبلغ 37.76 مليون جنيه، منوهة بأن الشركة سوف تقوم بتمويل استثماراتها تمويلاً ذاتياً.