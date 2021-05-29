السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توقيع عقود العاملين بوحدات التضامن في 24 جامعة غدا

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، فعاليات توقيع عقود العاملين بوحدات التضامن الاجتماعي فى 24 جامعة حكومية.

يشارك في الاحتفال صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية ومنسق عام المشروع، محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعي.

ويتم إنشاء وحدات اجتماعية داخل الجامعات لخدمة الطلاب غير القادرين ولذوي الاحتياجات الخاصة وهذه الجامعات هي:

- عين شمس

-حلوان

- الفيوم.

- بني سويف.

- أسوان.

- الأقصر.

- جنوب الوادي.

- سوهاج.

-أسيوط.

- المنيا.

- الوادي الجديد.

- السادات.

- المنوفية.

- دمنهور.

-الزقازيق.

- كفر الشيخ.

- مطروح.

- الإسكندرية.

- بورسعيد.

-  قناة السويس.

- طنطا.

- بنها.

- المنصورة.

- السويس.

وتستهدف الوحدات التي تم الاتفاق على إنشائها في الجامعات الـ24:

- دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة.

- إتاحة قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة.

- تقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.

- الوحدة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة في العمل العام وفي التنمية، وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار في البشر.

- طرح فرص مساهمة بنك ناصر داخل الجامعات في التوسع في الشمول المالي وحث الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لدى شباب الجامعات.

- إذكاء الوعي العام لدى طلاب الجامعات ما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التي تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات.

 

طلاب جامعة وزيرة التضامن مشروع الجامعات مشروعات

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