وحدات بلا أطباء ولا تمريض.. تحرك برلماني لزيادة موازنة القطاع الصحي بقنا

قال العمدة مبارك عامر الجبلاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري المالية محمد معيط، والصحة والدكتورة هالة زايد، وذلك لمطالبتهم بزيادة الدعم المالي لمحافظة قنا في موازنة العام المالي 2021-2022 في ظل ما تعانيه مستشفيات قنا من إهمال كبير.

وأوضح عضو مجلس النواب في تصريحات لـ" الدستور"، أن مستشفيات قنا تعاني من النقص الحاد في الأطقم الطبية وتحديدًا الأطباء والتمريض، فالوحدات الصحية بلا أطباء ولا تمريض، كما أن أعداد أسرة العناية المركزة محدودة للغاية ولا تكفى لاستقبال حالات جديدة في ظل ظل ذروة الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا توجد أسرة عناية مركزة، ما يفاقم من الأزمة الحالية، داعيًا الحكومة لضخ اعتمادات مالية أكبر لتدعيم القطاع الصحي وتعيين ممرضين وأطباء خاصة في التخصصات الملحة.

وتبلغ موازنة قطاع الصحة في الموازنة الجديدة للسنة المالية 2021-2022 نحو 108 مليارات و761 مليونا و296 ألف جنيه، مقابل 93 مليارا و543 مليونا و783 ألف جنيه في العام المالي الحالي 2020/21، بزيادة قدرها 15 مليارا و217 مليونا و513 ألف جنيه، بنسبة 16.2%.

أما موازنة ديوان وزارة الصحة والسكان، فبلغت 31 مليارا و85 مليونا و177 ألف جنيه، مقابل 27 مليارا و365 مليونا و228 ألف جنيه في العام المالي الحالي، وجرى تخصيص 62 مليارا و935 مليونا و227 ألف جنيه للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بينما بلغت موازنة البحوث والتطوير في مجال الصحة 4 مليارات و443 مليونا و796 ألف جنيه.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستقوم بمناقشة موازنات المحافظات المختلفة بشكل تفصيلي ودقيق للتأكد من عدالة توزيع الموازنة الجديدة على كل المحافظات بشكل عادل، لافتًا إلى أن الحكومة اعتمدت تطبيق مبدأ أساسي لتوزيع الموازنة على المحافظات بحيث يكون على أساس عاملي "المساحة وعدد السكان"، مشددًا على أن هذا المبدأ سيحقق عدالة بين جميع المواطنين بغض النظر عن أماكن إقامتهم، حيث لن تستأثر المحافظات الكبرى بالموازنات الأكبر كما كان معمولًا في الموازنات السابقة.