السبت 29 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«النيل للأدوية» تعتمد تشكيل مجلس الإدارة الجديد 3 يونيو

الأدوية
الأدوية

تعقد شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة غير العادية نهاية الأسبوع الجاري يوم 3 يونيو المقبل، لمناقشة  الإحاطة ببدء اتخاذ إجراءت توفيق أوضاع الشركة وتحولها لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، في ضوء وصول نسبة مساهمات القطاع الخاص إلى 25 بالمائة فأكثر من رأس المال.

ووفقا للشركة، فإن الجمعية غير العادية ستناقش تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون 203 لسنة 1991 المعدل بالقانون 185 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وتناقش الجمعية العادية في اليوم ذاته، انتخاب اثنان من المساهمين من الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي.

وتناقش الجمعية تشكيل مجلس الإدارة في ضوء أحكام القانون 185 لسنة 2020.

وحققت الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري صافي ربح خلال الفترة بلغ 60.35 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 67.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 621.1 مليون جنيه، مقابل 671.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
أظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، تراجع أرباحها خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 10.2 بالمائة، على أساس سنوي.
وأضافت الشركة، أنها حققت صافي ربح خلال الفترة بلغ 60.35 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 67.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 621.1 مليون جنيه، مقابل 671.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، صافي ربح بلغ 39.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 34.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 408.32 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 435.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

الصناعات الكيماوية القطاع الخاص الجمعية العامة رئيس مجلس الوزراء قطاع الأعمال العام الاسبوع الجارى المؤشرات

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