حبس المتهم بقتل شقيقه في العياط 4 أيام

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل شقيقه في العياط 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وحيازة سلاح ناري وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت ملابسات قتل شاب لشقيقه برصاصة أطلقها من سلاح ناري بمدينة العياط عقب خلافات أسرية بينهما بسبب خلافات النسب.

وأشارت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى أن المجني عليه لا يوجد بينه وبين المتهم أية خلافات، وإنما تدخل فقط بين شقيقيه لحل خلاف بينهما فأطلق المتهم النيران من بندقية آلية أصابته طلقة أردته قتيلا في الحال.

وأضافت التحريات أن الأشقاء نشب خلاف بينهم بسبب المصاهرة "النسب" حيث كان يرغب نجل أحدهم في الزواج من ابنة آخر فحدث خلاف بين الشقيقين، وعندما تدخل شقيقهما الثالث لفض الخلاف بينهما أصيب بالرصاص ليسقط قتيلا، وتبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 54 عاما بينما يبلغ المتهم 35 عاما.

وتمكنت قوات الأمن من القاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة جزيرة السلام بقرية الرقة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين العثور على جثة أحد الأشخاص مصابًا بطلق ناري، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة بالواقعة.