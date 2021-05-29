علماء يحذرون.. العالم يشهد كارثة مناخية بعد 5 سنوات

حذر العلماء من أن ارتفاعًا خطيرًا في درجات الحرارة العالمية فوق 1.5 درجة مئوية الحد الذي حددته الأمم المتحدة يمكن أن يحدث في غضون خمس سنوات فقط.

وهناك احتمال بنسبة 40 % أن تتجاوز الزيادة السنوية في درجات الحرارة المستوى الذي حددته اتفاقية باريس لعام 2015 ، التي وافقت عليها 196 دولة ، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطاني.

كما حذر التقرير الذي نشرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من احتمال كبير جدًا - فرصة بنسبة 90 في المائة - أن يصبح عام واحد على الأقل بين عامي 2021 و 2025 الأكثر دفئًا على الإطلاق ، متجاوزًا الحرارة القياسية لعام 2016.

ويُنظر إلى المتوسط ​​العالمي لدرجات الحرارة البالغ 1.5 درجة مئوية، قد تنذر بكارثة حقيقة وتغيرات كبيرة في المناخ.

ارتفاع درجة حرارة الجو.. كارثة تهدد العالم فى عام 2026

وأشار العلماء من أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى مزيد من موجات الحرارة والعواصف المطيرة الشديدة ونقص المياه والجفاف بالإضافة الى خسائر اقتصادية أكبر وانخفاض غلات المحاصيل وارتفاع مستويات سطح البحر وتدمير الشعاب المرجانية.

وأضاف العلماء، أن هناك فرصة متزايدة لحدوث المزيد من الأعاصير المدارية في المحيط الأطلسي مقارنة بالماضي القريب.

وأوضح العلماء أنه من المرجح أن يكون جنوب غرب أمريكا الشمالية أكثر جفافاً من الماضي القريب، بينما من المرجح أن تكون منطقة الساحل وأستراليا أكثر رطوبة.

وقال الأمين العام لمنظمة تغير المناخ، بيتيري تالاس، إن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى مزيد من ذوبان الجليد ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر.

ويمكن أن تؤدي التغييرات في مستويات سطح البحر والجليد إلى مزيد من موجات الحر وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة التي تسبب "تأثيرًا أكبر على الأمن الغذائي والصحة والبيئة والتنمية المستدامة" في جميع أنحاء العالم.

قال الدكتور ستيفن كورنيليوس ، كبير مستشاري المناخ في الصندوق العالمي للطبيعة، إن قصر الاحترار العالمي على 1.5 درجة مئوية له أهمية حاسمة لمنع أسوأ تأثيرات تغير المناخ.