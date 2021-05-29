«مبروك كسبت جايزة».. تفاصيل اتهام موظف في بنك شهير بالنصب على العملاء

تعرض شاب لعمليه نصب على يد عصابة يتزعمها موظف بنك شهير، وتخصصت في سرقه أموال العملاء، عن طريق حيلة "مبروك كسبت جائزة" وتم طلب الرقم القومي ورقم حسابه في البنك، ثم يقوم المتهم بعد ذلك بعمل محفظة اليكترونيه ببيانات العميل لسرقته.

تفاصيل الواقعة

وكشف " محمد. غ" الضحية ويعمل مدرس ، منذ ايام مرض نجله ولم يكن معه الأموال الكافية لإجراء عملية جراحية له ، فتدخل زملائه في العمل لمساعدته وجمعوا له المبلغ المطلوب، وتم إيداعه في حسابه في البنك، في ٧ يناير الماضي ، ورد له اتصال من النصاب يخبره أنه موظف في بنك وطلب منه رقمه القومي لتحديث البيانات، ثم طلب رقم الحساب كونه قد ربح جائزة وهذه إجراءات متعبة لاستلام الجائزة.

وأضاف المجني عليه بعد ايام توجهت لماكينة "ATM" لاجراء عملية سحب، لكن كانت الصدمة ان الحساب غير كافي لسحب الأموال فتوجهت لماكينة اخري، لكن نفس الرسالة لم تتغير " الرصيد غير كافي لسحب الأموال" توجهت للبنك لمعرفة السبب في المشكلة وكانت الصدمة موظف البنك اخبرني أنه تم تحويل كل الأموال على محفظة اليكترونية تم إنشائها من حسابه البنكي .

بلاغ إلى مباحث الأموال العامة

بقول المجني عليه توجهت للمحامي اسامه الغانم ، فأقترح على تقديم شكوى إلى مباحث الأموال العامة، وبالفعل ذهبت وقدمت شكوه ، وخلال ايام تم تحديد المتهم، واتضح انه يعمل موظف في البنك ويستخدم وظيفته في الوصول إلى اسرار العملاء وتحديدا ضحاياه مدعى أنه موظف في البنك ويطلب بعض المعلومات الشخصية بحجه تحديث البيانات ، ثم بعد ذلك يأتي دور شركائه كان صاحب كوشك لديه ماكينة "فورى" يرسل عليها النقود ، ثم يشترى بها بضاعه ومنتجات من شركات المواد الغذائية، ويبعها بنصف الثمن للحصول على الأموال بين يديه ، تم تحديد هويته المتهم ومعه اثنين آخرين تم القبض عليهم.