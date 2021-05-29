السبت 29 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الدولية للطاقة المتجددة تطلق «IRENA Youth Talk» يونيو 8

إيرينا
إيرينا

تطلق الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، بالتعاون مع مؤسسة Enel، المنصة الافتراضية IRENA Youth Talk المقررأن تنظم سلسلة جديدة من الأحداث على الطريق إلى COP26 تحت العنوان الشامل Energy Transition Heroes.

وقررت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA عقد الحدث الافتراضي في 8 يونيو 2021 من الساعة 7 مساءً حتى 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش وسيُجرى باللغة الإنجليزية مع ترجمة فورية باللغات العربية والفرنسية والإسبانية.

كما أوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA أن الجلسات تتضمن سلسلة ندوات عبر الإنترنت ولقاءات شخصية تهدف إلى عرض الأفكار وتعزيز المناقشة المستنيرة حول القضايا الرئيسية.

أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA أنها سوف تركز في النسخة الأولى من سلسلة حوارات الشباب الجديدة IRENA على موضوع "معالجة تحديات الإنصاف والمناخ من خلال تحولات الطاقة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة".

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA أن المساواة وتغير المناخ كلاهما بلا شك مسألتان مهمتان ومعقدتان في حد ذاتهما، لكنهما منسجمتان من خلال الحلول التي يمكن أن يقدمها انتقال الطاقة. في الواقع ، تعد الطاقة المتجددة واحدة من أكثر الأدوات فعالية لضمان تحقيق المناخ والأهداف المستدامة ، ومعالجة عدم المساواة في المجتمعات وتقديم الخدمات الاجتماعية.

لفتت IRENA إلي أنه سوف يركز حديث الشباب التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) على الآثار المباشرة وغير المباشرة لأزمة المناخ ، على المساواة والفقر والفرص. من خلال تحليل ومناقشة المساهمة الإيجابية التي يمكن أن يقدمها الشباب في التحول السريع للطاقة ، سيعرض هذا الإصدار من IRENA Youth Talk الأفكار والحلول للتغلب على حلقة `` عدم المساواة المناخية '' المفرغة من خلال إنشاء قطاع طاقة مستدام ومرن .

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الشباب هم  قوة للتغيير الإيجابي والعمل المناخي عند مشاركتهم وتمكينهم بشكل فعال. من خلال منصة IRENA Youth Talk ، سعت IRENA لتسخير ذلك من خلال تزويد الشباب بمنصة لسماعهم وتبادل الأفكار والتعلم من الخبراء في مختلف المجالات ذات الصلة.

تطلق IRENA الدولية للطاقة المتجددة يونيو youth

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