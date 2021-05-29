التفاصيل الكاملة لاتهمام 8 موظفين باختلاس أموال شركة مياه غازية شهيرة

حصلت "الدستور" على الأوراق الكاملة حول اتهام 8 من العاملين بشركة شهيرة للمياة الغازية باختلاس 770 ألف جنية من أموال جهة عملهم، في القضية رقم 1438 لسنة 2021 جنايات ثان مدينة نصرالمقيدة برقم 97 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 380 حصرأموال عامة عليا، وبرقم 50 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "إسلام. ك"، 28 سنة مندوب مبيعات بشركة سابقا، "هارب"، و"أحمد. ب"، 38 سنة حاصل على بكالريوس في علوم الحاسب الآلي ومندوب مبيعات بشركة تصنيع، و"محمد.ح"، 34 سنة مندوب مبيعات، و"ابراهیم "۳۸ سنة حاصل على بكالريوس خدمة إجتماعية أو مندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة مصر سابقا "هارب"، و " أحمد ع"34 سنة سائق بشركة تصنيع وتعبئة سابقا"هارب"، و" محمد.ع" ۲۹سنة مساعد مدير مبيعات تنفيذي بشركة تصنيع وتعبئة "سابقا"، هارب، و "خالد ح"۳۷ سنة مندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة سابقا، و "مصطفى م"۲۹سنة حاصل على ليسانس حقوق ومندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة سابقا، هارب، لأنهم خلال عام 2018 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، محافظة القاهرة.

المتهم الأول :

بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة (مندوب مبيعات) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفة بالأوراق البالغ مقدارها 144,278 ألف جنيه مصري مائة وأربعة وأربعين ألف ومائتي وثمانية وسبعين جنيه مصري والمملوكة لجهة عمله بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن تلقى تلك البضائع منها لتوزيعها على واستحصل منهم على قيمتها التوريدها جهة عمله فاحتبسها النفسيه بلية للكها على النحو المبين بالتحقیقات.

المتهم الثاني:

بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة (مندوب مبيعات) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفا بالأوراق البالغ مقدارها142,439 ألف جنيه مصري " مائة واثنين وأربعين ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين جنيه مصري " والمملوكة لجهةعملة سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن تلقى تلك البضائع منها لتوزيعها على العملاء واستحصل منهم على قيمتها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثالث:

وبصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة (مندوب مبيعات) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفة بالأوراق البالغ مقدارها84,435 ألف جنيه مصري "أربعة وثمانين ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين جنيه مصري" والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن تلقى تلك البضائع منها لتوزيعها على العملاء واستحصل منهم على قيمتها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الرابع :

بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة (مندوب مبيعات) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفة بالأوراق البالغ مقدارها۱۱۱,۸۹۹ ألف جنيه مصري " مائة وأحد عشر ألف وثمانمائة وستة وتسعين جنيه مصري "والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن تلقى تلك البضائع منها لتوزيعها على العملاء واستحصل منهم على قيمتها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الخامس:

بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة (مندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة) اختلس أموالا وجدت في حيارته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفة بالأوراق البالغ مقدارها 72404 "اثنين وسبعين ألف وأربعمائة وأربعة جنيه مصري " والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة البيان بأن تلقى تلك البضائع منها لتوزيعها على العملاء واستحصل منهم علي قيمتها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم السادس:

بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة (مندوب مبيعات) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفة بالأوراق البالغ مقدارها ۵۳٫۲۶۷ ألف جنيه مصري " ثلاثة وخمسين ألف ومائتي وسبعة وأربعين جنيه مصري " والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن تلقى تلك البضائع منها لتوزيعها على العملاء و استحصل منهم على قيمتها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات

المتهم السابع :

بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة ( مندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفة بالأوراق البالغ مقدارها45,۰۰۰ ألف جنيه مصري " خمسة وأربعين ألف جنيه مصري " والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن تلقى تلك البضائع منها لتوزيعها على العملاء واستحصل منهم على قيمتها التوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثامن:

بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة ( مندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس المبالغ المالية قيمة البضائع المبينة وصفة بالأوراق البالغ مقدارها 116,44 ألف جنيه مصري " مائة وستة عشر ألف وأربعمائة وأربعين جنيه مصري " والمملوكة لجهة عمله سالفة0الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان بأن تلقى تلك البضائع منها لتوزيعها على العملاء واستحصل منهم على قيمتها لتوريدها لجهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بأقوال - المدير المالي لشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا، باستلام المتهمين بصفتهم مندوبي مبيعات من جهة عمله بضائع لتوصيلها للعملاء فاختلسوا قيمتها التي حصلوها من هؤلاء العملاء لأنفسهم دون توريدها.

كما جاء باقوال- محام بالهيئة العامة للاستثمار، أنه بناء على انتدابه من النيابة العامة على رأس لجنة بعضوية اخرين اطلفحص الواقعة وأسفرت عن استلام المتهمين بصفتهم مندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا بضائع لتوزيعها على العملاء واختلاسهم لقيمتها المالية وعدم توريدها لجهة عملهم.

تحريات الكسب غير المشروع

وجاء بأقوال - عضو إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بمصلحة الخبراء، أنه بناء على انتدابه وأخرين من النيابة العامة لفحص الواقعة وأسفر عن استلام المتهمين بصفتهم مندوبي مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة بضاعة كعهدة شخصية لتوزيعها على العملاء وتحصيل مقابلها وتوريده بلغت قيمتها مبلغ مالي ۷۷۰,۱۹۱ألف جنيه مصري " سبعمائة وسبعين ألف وماءة واحد وتسعون الف جنيه مصري " إلا أنهم احتبسوا تلك القيمة المالية لأنفسهم دون توريدها.

التحريات

وجاء بأقوال - ضابط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أن تحرياته توصلت لصحة واقعة اختلاس المتهمين بصفتهم مندوب مبيعات بشركة تصنيع وتعبئة لقيمة البضائع التي استلموها من جهة عملهم لتوصيلها للعملاء ولم يوردوها لتلك الجهة واستأثروا بها لأنفسهم .