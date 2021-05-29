السبت 29 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحف الحضارة يبهر وفدى الوكالة الجامعية الفرانكوفونية و«الأنوكا»

متحف الحضارة
متحف الحضارة

استقبل المتحف القومي الحضارة المصرية بالفسطاط، وفدا رفيع المستوى من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية برئاسة الدكتور سليم خلبوص، رئيس الوكالة، على هامش زيارتهم لمصر.

وقام الوفد بجولة داخل قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، واستمعوا لشرح مفصل من الدكتورة عبير أبوالمجد الأثرية بالمتحف، لكافة المقتنيات المعروضة بالإضافة إلى مراحل إنشاء المتحف وافتتاح قاعاته.

وأبدى الوفد إعجابه بالمتحف وما به من كنوز أثرية، وحرص الدكتور سليم خلبوص على تدوين كلمة في كتاب الزيارات الخاص بالمتحف، وأعرب فيها عن بالغ سعادته بزيارة هذا الصرح العظيم ووصفه بالإنجاز الهام لتأمين الموروث المصري عبر التاريخ، مؤكدا اعتزاز الوكالة الجامعية الفرانكوفونية بالتعاون المثمر مع الحكومة المصرية والجامعات المصرية في مجال الثقافة والعلوم.

من ناحية أخرى، زار المتحف وفد اتحاد اللجان الأوليمبية الأفريقية "الأنوكا"، أثناء تواجدهم في مصر لعقد اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، بحضور ومشاركة ممثلين من 54 دولة أفريقية.

وأبدى أعضاء وفد "الأنوكا" سعادتهم البالغة بتواجدهم في مصر، معربين عن انبهارهم بما شاهدوه من روائع الحضارة المصرية العريقة.

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